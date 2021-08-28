В первом полугодии Luminor выдал жилищных кредитов на 438 миллионов евро

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём жилищных кредитов увеличился более чем в 2,5 раза. В первом полугодии прошлого года балтийские клиенты банка взяли на покупку жилья кредитов в сумме 171,7 миллиона евро. Только в Эстонии объём жилищных кредитов увеличился втрое: в первом полугодии клиенты взяли кредитов на 109 миллионов евро (32,5 миллиона евро за аналогичный период прошлого года).

Во втором квартале клиенты Luminor в Эстонии взяли кредитов на покупку жилья на 61,1 миллиона евро, что почти на 28% больше, чем за первые три месяца этого года вместе взятые.

”Первая половина прошлого года была относительно спокойной. После этого кредитование начало расти, и осенью и в конце года рекорды жилищного кредитования были установлены во всех трёх странах Балтии. В этом году годовые рекорды по объёму кредитов были достигнуты в Эстонии и Латвии в марте, а в Литве в мае”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

Ребане отметил, что в прошлом году, после первого объявления чрезвычайной ситуации, спрос на жилищные кредиты снизился во всех трёх странах Балтии, но в июне рынок стал более активным и бросил вызов ограничениям на передвижение и деятельность, вызванным пандемией.

”В этом году мы уже проконсультировали почти 35 000 жителей стран Балтии по жилищным кредитам. Работа на дому повысила интерес к недвижимости за пределами городских центров, и значительное количество людей покупают дачи и хутора. Мы учли эти тенденции и стали более гибкими в предоставлении жилищных кредитов на недвижимость вдали от центров. Мы также начали предлагать Кредит-идеи, погашение которых гарантируется недвижимостью, находящейся в собственности человека, благодаря чему у него есть немного больше свободы выбора нестандартной недвижимости, такой как старый коттедж, ликвидности которого недостаточно для получения жилищного кредита", — сказал Ребане.