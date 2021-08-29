ФОТО | В IKEA поступит в продажу коллекция от известного британского дизайнера по текстилю

Зандра Роудс знаменита своей любовью к ярким цветам и принтам, и является революционной силой в модной индустрии и текстиле на протяжении 5 десятилетий. На протяжении карьеры её работы признаются мощнейшим вкладом в индустрию моды. Она наряжала множество знаменитостей от Принцессы Дианы, до Дайаны Росс, от Кайли Миноуг до Дебби Харри, от Пэрис Хилтон до Фредди Меркьюри.

Команда IKEA вдохновлена смелым подходом Зандры и в жизни, и в работе, и вместе с дизайнером IKEA изучила силу цвета и узора, что добавляет характера и харизмы в дом. Благодаря этому сотрудничеству цвета и узоры раскрылись с большей силой, они отражают силу личности, талант, культуру, и даже влияют на самочувствие людей и восприятие пространства.

С гордостью демонстрируйте, кто вы в вашем пространстве



Коллекция в сотрудничестве с Зандрой имеет громкое, яркое и акцентное название KARISMATISK. Она, как и Зандра, всем своим присутствием говорит: “Я здесь!”.

Коллекция отражает и выражает уют и разнообразность наших домов через цвета, узоры и необычные объекты. Новая коллекция KARISMATISK придаст вашему дому уверенность и харизму Зандры, где легко и непринуждённо расцветёт в пространстве ваша личность. Это коллекция о веселье в меблировке и позитивном взгляде на наши дома. Смешивайте и выбирайте подушки, ковры и текстиль, расставляйте вазы и добавляйте озорства!

“Это коллекция такого рода, что один или несколько товаров из неё однозначно добавят света в жизни”, — говорит Зандра Роудс.

Коллекция не только яркая, но и функциональная, вместе с Зандрой IKEA следовали 5 принципам демократического дизайна — форма, функция, качество, устойчивость и доступная цена. Всё это помогло создать интересные яркие решения для дома по приятным ценам. Несмотря на то, что Зандра любит экстравагантные узоры и цвета, её дизайн всегда отличается практичностью. В коллекции использовались переработанные материалы, где это было возможно, по принципу, чем меньше, тем лучше.