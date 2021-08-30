Недвижимость
30.08.2021, 08:00

Желаете новехонькую квартиру "под ключ"? А выбирать-то не из чего!

 
Uusarendus
Uusarendus
Foto: Martin Pedaja
Последствия серьезно затормозившейся в прошлом году девелоперской деятельности начинают остро сказываться только сейчас — новых проектов квартирной застройки до сих пор появляется мизерное количество, и выбор достаточно скудный. Но самый большой дефицит ощущается в отношении готовых новых квартир, из числа которых на весь Харьюский уезд доступна лишь пара сотен единиц.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что поскольку потребители после первого вызванного коронакризисом испуга восстановились гораздо быстрее, чем застройщики, то количество предлагаемых новых квартир в минувшем году начало стремительно уменьшаться. “На сегодняшний день мы оказались в сложной ситуации: несмотря на то, что новые проекты жилой застройки постепенно развиваются, новые дома будут закончены не так скоро и львиная доля готовых квартир уже куплена. Людям нужно где-то жить, и не все согласны ждать еще целый год”, — сказал он.

“Из всего количества новейших квартир “под ключ”, которых на весь Таллинн и Харьюмаа насчитывалось почти 600, сегодня осталось всего 200, и эта тенденция в течение предстоящего полугодия, скорее, будет углубляться, чем улучшаться. Застройщики, конечно же, ничего не имеют против этого, поскольку, чем дефицитнее товар, тем больше люди готовы платить за него”, — добавил Сооман.

Советуем прочитать:

Уверенные в будущем наступлении инфляции продавцы недвижимости взвинчивают цены на жилье

Неожиданно! Покупка требующей ремонта квартиры может обойтись дороже, чем только что построенной

Оставить комментарий Читать комментарии