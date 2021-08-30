Желаете новехонькую квартиру "под ключ"? А выбирать-то не из чего!

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что поскольку потребители после первого вызванного коронакризисом испуга восстановились гораздо быстрее, чем застройщики, то количество предлагаемых новых квартир в минувшем году начало стремительно уменьшаться. “На сегодняшний день мы оказались в сложной ситуации: несмотря на то, что новые проекты жилой застройки постепенно развиваются, новые дома будут закончены не так скоро и львиная доля готовых квартир уже куплена. Людям нужно где-то жить, и не все согласны ждать еще целый год”, — сказал он.