Еще не поздно номинировать свой балкон на титул самого зеленого в Ласнамяэ

“Украшенные и озелененные балконы помогают нам стать ближе к природе, и таким образом люди вносят свой вклад в развитие Таллинна как зеленого города. В этом году на конкурс самого зеленого балкона уже поступили работы с интересными решениями, но еще в течение недели жители Ласнамяэ могут прислать нам фотографии своих озелененных балконов. Подготовленная на основе поступивших на конкурс работ выставка вдохновит и мотивирует других людей делать наш район еще более зеленым”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.