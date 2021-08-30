Еще не поздно номинировать свой балкон на титул самого зеленого в Ласнамяэ
“Украшенные и озелененные балконы помогают нам стать ближе к природе, и таким образом люди вносят свой вклад в развитие Таллинна как зеленого города. В этом году на конкурс самого зеленого балкона уже поступили работы с интересными решениями, но еще в течение недели жители Ласнамяэ могут прислать нам фотографии своих озелененных балконов. Подготовленная на основе поступивших на конкурс работ выставка вдохновит и мотивирует других людей делать наш район еще более зеленым”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Для участия в конкурсе следует не позднее 6 сентября прислать фотографию своего балкона на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee, указав в письме свое имя, адрес и номер телефона. Лауреаты будут выбраны состоящим из профессионалов в своей области жюри. Автору лучших работ будут награждены подарочными картами от садоводческого магазина Hortes.
Церемония награждения и открытие выставки выбранных в ходе конкурса работ состоится 15 сентября в стеклянном павильоне магазина Lasnamäe Hortes.