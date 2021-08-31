Несбыточная мечта: как и почему жилье превращается в предмет роскоши

Прошлой ковид-весной весь мир запаниковал. Не только из-за вируса. Царило неведение, как закрытая жизнь повлияет на экономику, рабочие места, цепочки поставок, финансирование.

На рынках из-за ослабления рисков усилилось давление со стороны продаж, и резко снизился спрос на сырье и офисные площади. Ненадолго упала даже цена на жилье. После финансового кризиса 2008 года она снова значительно опустилась.

Теперь, полтора года спустя, эта картина словно вывернута наизнанку. Хотя из-за очень медленных темпов вакцинации жизнь не вернется в нормальное русло еще несколько лет, похоже, экономика уже адаптировалась.

Капитал и рабочие места переместились в сферы, которые не зависят от физического местонахождения. А покупка жилья еще больше в чести, поскольку оно отныне превратилось в крепость, которая должна отвечать всем потребностям.

Однако эта приспособляемость лишь частичная. Адаптироваться могут только те, кто хорошо себя чувствовал и до кризиса. Те, у кого цифровая работа и собственное жилье. Именно владение жильем в более богатом мире кажется все более утопичной мечтой.