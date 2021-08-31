Чертова дюжина мелких ошибок в ремонте, о которых вы могли забыть, а мы напомним

Кухня

Установить сначала столешницу, затем фартук

Часто строители сначала ставят столешницу, потом оформляют фартук и устанавливают плинтус. С таким решением неизбежно появляется плесень. Лучше сделать наоборот, а стык со столешницей затереть эластичной затиркой. Другой вариант — сделать фартук из стекла. Во-первых, стена так смотрится единым целым, а во-вторых, хлопот меньше.

Поставить две розетки на всю кухню

Практика показывает, что ошибки с количеством и местом расположения розеток допускают и дизайнеры, и заказчики, и даже электрики. Чтобы их избежать, лучше продумать сценарии использования света и план освещения заранее.

На кухне, например, посчитать все электроприборы, которыми планируете пользоваться. Подумать, где они будут стоять, как вы будете передвигаться между ними, и прибавить еще три резервных розетки. Лучше поставить пару лишних, чем потом жить в удлинителях.

Не продумать сценарии хранения

Каждый квадратный метр в квартире должен работать на вас, особенно на кухне. Помимо стандартных сценариев хранения обдумайте нестандартные. Например, под кухонными шкафами можно разместить банки с домашним вареньем и закрыть их лжецоколем, который будет легко отодвигаться. Или подобрать карнизы, которые будут отходить от стены на 30 сантиметров. Так за шторами на стене можно установить крючки и спрятать лестницу (такой вариант подойдет для любой комнаты).

Спальня

Выбрать цвет стен без цветопробы

Совет актуален для всего пространства, но в спальне это особенно важно, чтобы получать качественный сон и отдых. Даже если вы точно уверены, что нашли самый подходящий цвет, это еще не означает, что он останется таким же безупречным на стенах спальни. Ведь передача цвета зависит от освещения конкретного пространства, стороны света и т.д.

Чтобы не ошибиться, можно для начала купить пробники (баночки по 200 г) краски нескольких оттенков. Затем окрасить листы загрунтованного гипсокартона размером минимум 50х50 см, подписать каждый лист названием краски и приложить к стене.