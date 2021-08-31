Чертова дюжина мелких ошибок в ремонте, о которых вы могли забыть, а мы напомним
Кухня
Установить сначала столешницу, затем фартук
Часто строители сначала ставят столешницу, потом оформляют фартук и устанавливают плинтус. С таким решением неизбежно появляется плесень. Лучше сделать наоборот, а стык со столешницей затереть эластичной затиркой. Другой вариант — сделать фартук из стекла. Во-первых, стена так смотрится единым целым, а во-вторых, хлопот меньше.
Поставить две розетки на всю кухню
Практика показывает, что ошибки с количеством и местом расположения розеток допускают и дизайнеры, и заказчики, и даже электрики. Чтобы их избежать, лучше продумать сценарии использования света и план освещения заранее.
На кухне, например, посчитать все электроприборы, которыми планируете пользоваться. Подумать, где они будут стоять, как вы будете передвигаться между ними, и прибавить еще три резервных розетки. Лучше поставить пару лишних, чем потом жить в удлинителях.
Не продумать сценарии хранения
Каждый квадратный метр в квартире должен работать на вас, особенно на кухне. Помимо стандартных сценариев хранения обдумайте нестандартные. Например, под кухонными шкафами можно разместить банки с домашним вареньем и закрыть их лжецоколем, который будет легко отодвигаться. Или подобрать карнизы, которые будут отходить от стены на 30 сантиметров. Так за шторами на стене можно установить крючки и спрятать лестницу (такой вариант подойдет для любой комнаты).
Спальня
Выбрать цвет стен без цветопробы
Совет актуален для всего пространства, но в спальне это особенно важно, чтобы получать качественный сон и отдых. Даже если вы точно уверены, что нашли самый подходящий цвет, это еще не означает, что он останется таким же безупречным на стенах спальни. Ведь передача цвета зависит от освещения конкретного пространства, стороны света и т.д.
Чтобы не ошибиться, можно для начала купить пробники (баночки по 200 г) краски нескольких оттенков. Затем окрасить листы загрунтованного гипсокартона размером минимум 50х50 см, подписать каждый лист названием краски и приложить к стене.
Установить прикроватные розетки без примерки к тумбочкам
В идеале сначала выбрать прикроватные тумбочки, а затем установить под их высоту розетки и выключатели. Так доступ к ним будет свободным. Если выбрать сложно, то лучше установить выключатели и розетки максимально высоко — на высоте 90 см. А для того, чтобы они не выделялись в интерьере, выбирайте универсальные цвета, например, под дерево или под цвет стен.
Ванная
Выбрать сантехнику нестандартного размера
Будьте готовы к тому, что сантехника нестандартных размеров может увеличить срок и бюджет ремонта и не вписаться в интерьер. Ведь количество таких моделей всегда ограничено, ждать их приходится долго, а цена высокая.
Не продумать доступ к сантехническому люку
Важно сразу же правильно смонтировать люк для коммуникаций, оставив щель для удобного открывания. Иначе быстро перекрыть воду в неожиданных ситуациях не получится.
Сначала сделать вывод, а потом купить смеситель под него
Обычно сантехники делают вывод под смесители стандартных размеров, а в проекте, например, предусмотрен необычный большой тропический душ. Переделывать вывод под него долго, и опять грязь. Поэтому лучше об этом подумать заранее.
Не предусмотреть мини-раковину в санузле
Если санузел разделен, то удобнее для всех — членов семьи, домашних животных, гостей — будет установить в туалете дополнительную мини-раковину. Во-первых, это базовая гигиена, а во-вторых, ванная может быть занята.
Забыть про бойлер
Например, в российских реалиях бойлер необходим, и пусть всего на три летние недели.
Гостиная
Забыть про проходные выключатели
В гостиной заранее продуманный сценарий освещения очень упростит жизнь. Например, проходные выключатели позволят выключать и включать свет из разных мест. Или для любителей вечернего чтения: лучше установить настенное бра на расстоянии вытянутой руки.
Не установить розетки для гирлянд и елки
Для елки установить розетки можно на стенах, прикрыв их картинами или постерами. Для гирлянд — возле окон. Кстати, в не зимнее время года эти розетки можно использовать для подсветки рассады.
Балкон
Оставить ремонт балкона на потом
Отделка балкона помимо трудоемкости — очень грязный процесс: шумоизоляция, утепление, смена окон. Только донести стройматериалы до балкона через всю квартиру потом отнимет кучу времени на уборку, не говоря уже о самом процессе.
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