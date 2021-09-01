ФОТО | Смотрите, как выглядит квартал Крулли, который создатель Wise планирует превратить в город будущего

Хяэль сказал, что в случае квартала Крулли речь идет о перспективном, но из-за его истории несущем большие вызовы в области охраны памятников старины проекте.

Инвестиционное предприятие Notorious хочет инвестировать и развивать меняющие городское пространство устойчивые и уникальные девелоперские проекты, которые оказывают более широкое положительное влияние на развитие городских районов Эстонии. “Недвижимость для нас более широкое понятие, чем только здание — развитие большого городка позволяет создать единое целое, где объединены гибкие и инновационные условия для работы, проживания и проведения свободного времени”, — сказал предприниматель и владелец Notorious OÜ Таавет Хинрикус.

Представляя в 2018 году квартал Крулли, сказали, что там планируется построить 1200-1300 квартир, офисных и коммерческих площадей и детский сад на 120 мест. До сих пор строительство там не началось.

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