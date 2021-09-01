ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Перепланировка квартиры: как сделать законно

Говоря о перепланировке, в первую очередь имеем в виду панельные дома 1960–1980‑х годов постройки. Именно в них имеющаяся изначальная планировка квартир часто не соответствует современным критериям удобства. Поэтому хозяева, проживающие в этих домах, хотят хотя бы немного переделать жилище под свой вкус. Но капитальный ремонт со сносом определенных стен уже подпадает под понятие строительных работ, а значит, требует наличия проекта и разрешения.

“Перед началом работ надо определиться с их объемом и ознакомиться с действующим строительным кодексом от 1.07.2015, — говорит руководитель проектов Domus Kinnisvara Хилле Синивеэ. — В нем говорится, что строительство должно проходить на основе строительного проекта, с соблюдением всех требований и норм”.

До начала планирования работ стоит ознакомиться с архивными данными, т. е. с имеющейся планировкой дома, чтобы наверняка знать, какие из стен в квартире — несущие. Обычно эти данные есть в архивах местных самоуправлений.

Представленные начиная с 1.04.2016 года строительные проекты есть в регистре строений www.ehr.ee. Копии утвержденных более ранних таллиннских проектов можно запросить в архиве в Таллиннском департаменте городского планирования (Пл. Вабадузе, 7). Типовые проекты многоэтажных домов хранятся в Национальном архиве (Мадара, 24).

Стена стене рознь



“Если планируется изменить расположение комнат в квартире, то надо наверняка знать, какую функцию несут имеющиеся стены. Если планируется снести не несущую стену, то для этого не требуется разрешения местного самоуправления. Обязанность составления проекта при этом сохраняется, но он может быть не столь детальным. Достаточно будет четкой экспликации жилья, которую после завершения работ можно предоставить в самоуправление для внесения изменений в регистр”, — говорит Синивеэ.

Проект пригодится и в том случае, если кто-то из соседей пожалуется на строительные работы. В таком случае чиновник по надзору сможет на основе проекта оценить, нужно ли открывать производство.