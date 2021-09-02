Первый раз в первый класс! 10 рекомендаций по реновации детской комнаты для школьника

1) Свое место для каждого дела

Индивидуальность каждой комнаты зависит от размера и расположения окон и дверей. Поэтому сначала стоит проанализировать, как лучше всего разделить комнату на разные зоны, ведь школьника нельзя лишать и игрового пространства. Должны быть предусмотрены зоны для сна, игр и обучения, а по возможности также удобный уголок, чтобы почитать книгу или поиграть в настольные игры. Обычно кажется, что для всего этого не хватает места, поэтому нужно прибегать к разумным решениям, а иногда и даже строить мебель самостоятельно или с помощью мастера, поскольку стандартные решения просто не работают.

2) Нейтральный фон

Комната школьника может быть выдержана в нейтральных и пастельных тонах, чтобы не мешать сосредоточению. В качестве деталей ребенок может добавить нравящиеся ему яркие тона и элементы, но общее впечатление лучше оставить спокойным.

3) Эргономичные стол и стул

Ученику важно, чтобы в его комнате был хороший и прочный письменный стол, желательно с ящиками. Вы можете пойти в магазин и выбрать стол и стул вместе с ребенком. Ребенку должно быть удобно сидеть за столом и вынимать вещи из ящиков. Столешница должна быть достаточно широкой, чтобы на ней поместилось все необходимое: компьютер, тетради, книги и канцелярские принадлежности, должна быть возможность рисовать и мастерить за столом. Вы можете привинтить к столу крючки для портфеля и сумки для тренировок, чтобы в комнате было больше порядка.

4) Письменный стол у окна

Письменный стол нужно разместить в максимально светлом месте, причем хорошо, если свет падает на стол сбоку.

5) Способствующее учебе искусственное освещение