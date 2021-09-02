Первый раз в первый класс! 10 рекомендаций по реновации детской комнаты для школьника
1) Свое место для каждого дела
Индивидуальность каждой комнаты зависит от размера и расположения окон и дверей. Поэтому сначала стоит проанализировать, как лучше всего разделить комнату на разные зоны, ведь школьника нельзя лишать и игрового пространства. Должны быть предусмотрены зоны для сна, игр и обучения, а по возможности также удобный уголок, чтобы почитать книгу или поиграть в настольные игры. Обычно кажется, что для всего этого не хватает места, поэтому нужно прибегать к разумным решениям, а иногда и даже строить мебель самостоятельно или с помощью мастера, поскольку стандартные решения просто не работают.
2) Нейтральный фон
Комната школьника может быть выдержана в нейтральных и пастельных тонах, чтобы не мешать сосредоточению. В качестве деталей ребенок может добавить нравящиеся ему яркие тона и элементы, но общее впечатление лучше оставить спокойным.
3) Эргономичные стол и стул
Ученику важно, чтобы в его комнате был хороший и прочный письменный стол, желательно с ящиками. Вы можете пойти в магазин и выбрать стол и стул вместе с ребенком. Ребенку должно быть удобно сидеть за столом и вынимать вещи из ящиков. Столешница должна быть достаточно широкой, чтобы на ней поместилось все необходимое: компьютер, тетради, книги и канцелярские принадлежности, должна быть возможность рисовать и мастерить за столом. Вы можете привинтить к столу крючки для портфеля и сумки для тренировок, чтобы в комнате было больше порядка.
4) Письменный стол у окна
Письменный стол нужно разместить в максимально светлом месте, причем хорошо, если свет падает на стол сбоку.
5) Способствующее учебе искусственное освещение
Неважно, в насколько светлом месте установлен стол и насколько хорошо общее освещение комнаты — на столе также должно быть предусмотрено точечное освещение. В детской комнате может быть более одной лампы — более мягкий ночник, общий свет, достаточный для игр и т.п. Если в комнате живет несколько детей, у каждого из них может быть собственная не слишком яркая лампа, которая не сможет разбудить других детей.
6) Спальня не должна быть большой
Иногда думают, что спальная зона должна быть самой большой в комнате, но на самом деле детям не нужно много места для сна. Если в комнате живет несколько детей, можно выбрать двухъярусную кровать. Если ребенок в комнате один, можете купить кровать, совмещенную либо с письменным столом, либо с детской гардеробной walk-in. Кровати не обязательно ставить вдоль стены, в некоторых случаях освободить место для письменного стола легче, если кровати расположены перпендикулярно стене комнаты. Вы также можете соорудить перегородку, отделив кровать, письменный стол, полки или отдельное место для чтения. Наиболее практичный строительный материал при самостоятельном изготовлении мебели для детской — фанера.
7) Практичная магнитная стена и доска для рисования
При желании одну стену или, например, дверь можно закрасить магнитной краской и специальной краской для школьных досок: на одной части ребенок сможет рисовать мелками, а на другую прикреплять с помощью магнитов фотографии или заметки.
8) Плотные шторы — гарантия крепкого сна
Во время сна на окне детской комнаты должна быть плотная обычная или рулонная штора, потому что ночью школьник должен нормально отдыхать.
9) Профилактика беспорядка
В детской комнате лучше избегать открытых полок и открытого гардеробного шкафа — там накапливаются вещи, все время кажется, что в комнате беспорядок, а ребенок не может при необходимости быстро найти нужные вещи. Для хранения можно выделить большой комод с ящиками, разделенными практичными коробками, либо шкаф, достаточно глубокий, чтобы вместить множество предметов.
10) Организация игрушек
Первоклассника нельзя заставлять отказываться от игрушек, но можно договориться о том, чтобы отказываться от некоторых из уже имеющихся игрушек с покупкой каждой новой вещи. Вместо одной большой коробки для игрушек может быть несколько размером поменьше, чтобы было проще содержать вещи в порядке. Ящики или корзины могут быть деревянными, плетеными или текстильными — для создания уюта. В скрытых местах, например внутри шкафа, можно использовать прозрачную пластиковую коробку, содержимое которой хорошо видно.
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