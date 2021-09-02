Квартирные товарищества Ласнамяэ получили первые велодома

”Мы хотим, чтобы велосипед стал не просто инструментом для прогулок, но и ежедневным средством передвижения. Наряду с велодорожками важную роль в этом играет и создание другой инфраструктуры, например, в виде удобных велодомов. Когда мы запустили пилотный проект, то не предполагали, что поступит почти 100 заявок. Это говорит об очень высоком интересе и отражает необходимость обеспечить возможности для удобного хранения велосипедов во дворе. К счастью, город готов участвовать в финансировании велосипедных домов во дворы многоквартирных домов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.