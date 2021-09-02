Квартирные товарищества Ласнамяэ получили первые велодома
”Мы хотим, чтобы велосипед стал не просто инструментом для прогулок, но и ежедневным средством передвижения. Наряду с велодорожками важную роль в этом играет и создание другой инфраструктуры, например, в виде удобных велодомов. Когда мы запустили пилотный проект, то не предполагали, что поступит почти 100 заявок. Это говорит об очень высоком интересе и отражает необходимость обеспечить возможности для удобного хранения велосипедов во дворе. К счастью, город готов участвовать в финансировании велосипедных домов во дворы многоквартирных домов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Велодом — это металлическая вандалоустойчивая конструкция без фундамента, напоминающая стандартные домики для мусорных контейнеров, предназначенная исключительно для хранения велосипедов и самокатов. Площадь предлагаемых управой для установки велодомов составит около 20 кв.м, в них свободно помещается до 20 велосипедов. Внутри такого домика находится рама для удобного крепления велосипедов.
В рамках пилотного проекта управа района предложила квартирным товариществам установить домики, специально оборудованные для временного или постоянного хранения велосипедов. Всего в Ласнамяэ установят шесть велодомов, которые товарищества получат бесплатно.
Все остальные товарищества могут получить частичное финансирование установки велодома в свой двор в рамках программы ”Дворы в порядок”. Одобренные ходатайства получат финансирование в объеме до 70% от стоимости проекта. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться здесь.