Цены на недвижимость продолжают расти: как не переплатить за дом мечты?

По данным Евростата, за последнее десятилетие цены на недвижимость в Европейском союзе выросли в среднем на 28,6 процента. Из стран Балтии цены на недвижимость быстрее всего росли в Эстонии (112,8%) и Латвии (85,6%), достигнув одного из самых высоких показателей в ЕС. Данные Департамента статистики Эстонии подтверждают рост цен — в 2020 году цены на недвижимость выросли на 6,6% по сравнению с 2019 годом. Во втором квартале 2021 года, по данным Земельного департамента, был установлен рекорд по сделкам с недвижимостью.

Карин Ноппель-Кокеров, менеджер портала City24, прогнозирует, что рост цен продолжится и в будущем и скорость этого роста будет зависеть от типа и местоположения недвижимости. Помимо цен на недвижимость, растут и строительные расходы, чему способствует рост цен на строительные материалы. В первом квартале 2021 года, по данным Департамента статистики Эстонии, индекс цен на строительство вырос на 8% по сравнению с мартом прошлого года, а цены на один из компонентов индекса (материалы) выросли более чем на 12%.

“На данный момент средняя цена двухкомнатной квартиры в Таллинне составляет 139 520 евро. Самое популярное место для покупки квартиры — центр города”, — пояснила Ноппель-Кокеров, добавив, что во время ценового бума стоит провести небольшую предварительную работу, чтобы не переплачивать за дом своей мечты.

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По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, лучший способ ознакомиться с уровнем цен на недвижимость — это сравнить свой потенциальный новый дом с аналогичной недвижимостью на порталах недвижимости. “Один из самых распространённых порталов для этого — это, например, city24.ee. Знакомство с порталами даёт общий обзор рынка, который представляет собой цену на аналогичную недвижимость на рынке и ту, которую можно получить за те же деньги”, — порекомендовал Ребане.



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