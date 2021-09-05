Смарт-телевизоры: советы, о которых многие не слышали

Помимо возможности с удобством смотреть Netflix и посещать различные сайты, наибольшим преимуществом смарт-телевизоров является то, что пользователь сам может выбирать, как именно он хочет использовать свое устройство, и со временем для этого было создано множество приложений.

“Производители, такие как Samsung, встраивают в свои устройства множество замечательных функций. Например, можно вспомнить о способности телевизора The Frame отображать красивые изображения, превращая устройство в висящую на стене картину. Samsung Neo QLED предназначен для отображения максимально детального и высококачественного изображения. А поскольку оба являются смарт-телевизорами, пользователи могут самостоятельно добавить важные для них функции, — рассказал инструктор по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар. — Разработчики создали множество интересных программ, выводящих использование телевизоров на совершенно новый уровень. Но найти эти приложения вы должны сами”.

Вот несколько простых приложений и советов для вашего смарт-телевизора:

Превратите телефон в пульт

У всех нас есть смартфоны, и мы всегда держим их под рукой. Вместо того, чтобы искать пульт от телевизора где-то между подушками, вы можете просто загрузить на свой телефон приложение, которое позволит вам использовать его в качестве пульта. Пользоваться телефоном также гораздо удобнее, если вам нужно набрать что-то более длинное, поскольку набирать текст с помощью обычного пульта довольно сложно. Для этого существует множество приложений, но одним из лучших является, например, Android TV Remote Control.

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