Кто бы мог подумать! Подключение к системе электроснабжения может оказаться дороже земельного участка

“Помимо места расположения (инфраструктура, озеленение, водоемы и пр.) и наличия подъездных дорог третьим компонентом стоимости земельного участка, подходящего для строительства жилья, является доступность техносетей и затраты на подключение к ним. Покупая землю в районе рассеянной жилой застройки, стоит, прежде всего, узнать об условиях подключения к электроснабжению, однако необходимо, безусловно, проверить также и другие техносети или условия их строительства”, — рекомендует Тедер.

“При этом наибольших расходов может потребовать подключение к электроснабжению, поскольку если невозможно подключиться с платой за ампер, то расходы могут превысить даже стоимость земли”, — пояснил Тедер.

По его словам, это проистекает из разных условий подключения, которые, в свою очередь, зависят преимущественно от расстояния до подстанции и планируемой мощности главного предохранителя. Если частный дом находится в пределах 400 метров от подстанции, плата за подключение рассчитывается на обычных условиях, то есть 156 евро за ампер.

Если частный дом находится на расстоянии более 400 м от подстанции, то плата за подключение будет зависеть от фактических затрат. Фактические затраты основываются на стоимости строительства и, как правило, могут оказаться очень высокими по сравнению с обычным подключением.

Конечно, в районах рассеянной жилой застройки в качестве альтернативы можно использовать также и солнечную энергию, однако эта система менее удобна, в зимний период может потребоваться дополнительный генератор, и в конечном результате она может обойтись также достаточно дорого.

Ниже мы привели пример возможных расходов на подключение к электроснабжению жилого дома при мощности главного предохранителя примерно 25A (на основании реального предложения):

Подстанция в пределах 400 метров от места подключения — 3 900 евро

Подстанция в пределах около 1 000 метров от места подключения — 56 000 евро

Полное off-grid (автономное) решение для солнечных панелей — 31 000 евро