ВИДЕО | 8 крутых идей, с которыми ваш интерьер не будет прежним
Ребята любят путешествовать, и квартира у них получилась очень уютная и солнечная, как будто кусочек тропического лета они привезли и поселили с собой. Сегодня расскажем о самых интересных решениях, которые мы подсмотрели в этой квартире.
Все описанные ниже идеи можно увидеть на видео:
1. Кастомизация ИКЕА
Даже самой простой мебели из масс-маркета можно придать шика и уникальности. И это не всегда ограничивается только заменой фурнитуры. Например, у обычной обувницы ИКЕА ребята заменили ручки на яркие и красивые из Zara Home.
А самую обычную систему хранения ПАКC дополнили жалюзийными дверцами и ручками цвета слоновой кости. Так шкаф стал неотъемлемой частью средиземноморского стиля.
Ну а низкую скамью из ясеня Женя и Таня покрасили в два основных цвета их интерьера краской Little Greene, что осталась после ремонта. Так обычная скамья превратилась в стильную ТВ-консоль, которая органично смотрится в гостиной.
2. Пуфик с ящиком для хранения
Солнечный пуф в виде чемодана на ножках — это уже находка для путешественников! Только посмотрите, насколько он функциональный и вместительный. Для прихожей пуф с ящиком для хранения просто отличный вариант. Щетки, средства, ложки для обуви, зонты или собачий поводок — все можно хранить в одном месте.
3. Магнитные замки у межкомнатных дверей
Самое главное качество таких замков — они бесшумные. В их конструкции не предусмотрены язычки для фиксации дверного полотна, поэтому они еще и более долговечные.
4. Декор вместо кухонных шкафов до потолка
Ребята очень любят привозить из своих путешествий красивые вещи. И на своей кухне они специально не стали делать высокие шкафы до потолка. На оставшемся пространстве над белыми фасадами такой декор смотрится еще более органично и по-домашнему.
5. Грифельная доска
Грифельной доской на кухне пользуются не только для рисования, но и для зонирования. Очень красивая и полезная вещь. Оставляйте сообщения домочадцам, рисуйте блюда или пишите меню на день.
6. Акцентная стена
Акцентной стеной может быть не только окрашенная в яркий цвет поверхность, но и такое необычное решение. В своей спальне ребята сделали акцент на фактуре. Декоративная штукатурка под бетон в сочетании с воздушным декором и белой мебелью выглядит стильно и уютно.
7. Четыре разных отделочных материала в ванной
Два формата белой керамической плитки, керамогранит под дерево и краска для стен — такое количество отделочных материалов в маленьком санузле может создать хаос. Но при правильном использовании и зонировании в отделке получается очень гармоничный интерьер.
8. Декор в ванной комнате
Здесь мы абсолютно согласны с решением Татьяны, ведь редко кто украшает ванную картинами или сувенирами из поездок. А зря! Согласитесь, приятно по утрам чистить зубы и вспоминать отпускные деньки. Позитивный настрой на весь день обеспечен!
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