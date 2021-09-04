ВИДЕО | 8 крутых идей, с которыми ваш интерьер не будет прежним

Ребята любят путешествовать, и квартира у них получилась очень уютная и солнечная, как будто кусочек тропического лета они привезли и поселили с собой. Сегодня расскажем о самых интересных решениях, которые мы подсмотрели в этой квартире.

Все описанные ниже идеи можно увидеть на видео:

1. Кастомизация ИКЕА



Даже самой простой мебели из масс-маркета можно придать шика и уникальности. И это не всегда ограничивается только заменой фурнитуры. Например, у обычной обувницы ИКЕА ребята заменили ручки на яркие и красивые из Zara Home.

А самую обычную систему хранения ПАКC дополнили жалюзийными дверцами и ручками цвета слоновой кости. Так шкаф стал неотъемлемой частью средиземноморского стиля.

Ну а низкую скамью из ясеня Женя и Таня покрасили в два основных цвета их интерьера краской Little Greene, что осталась после ремонта. Так обычная скамья превратилась в стильную ТВ-консоль, которая органично смотрится в гостиной.

2. Пуфик с ящиком для хранения



Солнечный пуф в виде чемодана на ножках — это уже находка для путешественников! Только посмотрите, насколько он функциональный и вместительный. Для прихожей пуф с ящиком для хранения просто отличный вариант. Щетки, средства, ложки для обуви, зонты или собачий поводок — все можно хранить в одном месте.



3. Магнитные замки у межкомнатных дверей



Самое главное качество таких замков — они бесшумные. В их конструкции не предусмотрены язычки для фиксации дверного полотна, поэтому они еще и более долговечные.



4. Декор вместо кухонных шкафов до потолка



Ребята очень любят привозить из своих путешествий красивые вещи. И на своей кухне они специально не стали делать высокие шкафы до потолка. На оставшемся пространстве над белыми фасадами такой декор смотрится еще более органично и по-домашнему.



5. Грифельная доска



Грифельной доской на кухне пользуются не только для рисования, но и для зонирования. Очень красивая и полезная вещь. Оставляйте сообщения домочадцам, рисуйте блюда или пишите меню на день.



6. Акцентная стена