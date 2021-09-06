Первый взнос — 40%: почему на второй жилищный кредит предъявляют жесткие условия

Танель Ребане, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor , отметил, что с осени прошлого года рынок жилищного кредитования стабильно рос и достиг своего пика в марте-мае текущего года. После этого в июне произошло довольно зависимое от сезона снижение объемов жилищных кредитов в Эстонии. “Доходы людей увеличились, и в результате они чаще могут позволить себе еще одну ссуду на недвижимость”, — сказал он.

Анне Пяргма, руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank , говорит: “У нас нет подробной статистики. Мы предлагаем ссуду на покупку второй недвижимости, но пока это не очень распространено. Чуть более 10% от общего портфеля”.

Банки неохотно комментируют вопрос о количестве заемщиков, имеющих два и более жилищных кредитов, но отмечают, что это в основном исключительные случаи и их не очень много.

Жительница Таллинна Вера Никифорова обратилась в редакцию, чтобы поделиться рассказом о неприятном сюрпризе, который разрушил планы ее семьи. Вера и ее спутник жизни уже выплачивают один жилищный кредит за двухкомнатную квартиру в спальном районе. Недавно они захотели взять еще один кредит, чтобы купить квартиру в новом доме в более престижном районе по соблазнительной “цене кампании”. Вера не скрывает, новую квартиру планировали сдавать в аренду, а в случае прибавления в семействе намеревались обе квартиры продать и купить одну большей площади, но банк неожиданно потребовал 40% стоимости новой квартиры в качестве первого взноса, и вообще, предложенные условия оказались намного менее приемлемыми, чем по первому кредиту. В результате Вера с ее партнером упустили выгодное предложение, но от идеи обзавестись “вторым домом” не отказались.

Интерес к покупке дополнительной жилплощади в последнее время вырос, многие рассматривают покупку недвижимости как хороший вариант вложения средств, взятых из второй пенсионной ступени. Недвижимость покупают, чтобы использовать самостоятельно или сдавать в аренду, но какой бы ни была цель покупки, обычному человеку выложить сразу несколько десятков тысяч евро часто не по силам, требуется брать кредит.

“Если новый заем берется на покупку жилья, то мы имеем дело с жилищным кредитом с соответствующими условиями, — объясняет Ребане. — Luminor финансирует до 85% от стоимости недвижимости, а срок займа — до 30 лет. В качестве самофинансирования может быть использована, например, имеющаяся недвижимость — как дополнительный залог, или может быть выбран жилищный заем с поручительством Kredex . Помимо жилищных ссуд мы также предлагаем целевые кредиты, с помощью которых чаще всего приобретается так называемая вторая недвижимость — дача или жилплощадь, предназначенная для сдачи в аренду”.

Как правило, у людей все же одно постоянное место жительства и выплачивают они один кредит на жилье, но иногда банки готовы предоставлять и второй кредит. Однако сразу возникает ряд условий. Желающие получить второй кредит на покупку недвижимости с инвестиционными целями, например доходного жилья, сталкиваются с более высокой процентной ставкой и с большим взносом. В любом банке каждый случай рассматривается индивидуально, и иногда можно получить более выгодное предложение.

Кто же ходатайствует о втором кредите и что они покупают? По словам консультантов, часто это семьи, желающие купить дачу или обеспечить жильем детей, начинающих жить самостоятельно, или люди, живущие в одном городе, а работающие в другом, что создает определенные трудности. Клиенты старшего возраста чаще ищут возможности купить сельский дом или дачу, более молодые интересуются покупкой жилплощади для получения дохода. Часто причиной получения второго жилищного кредита становится смена жилья, при котором заемщик сперва покупает новое жилье, а продажей старого занимается уже потом.

Эвелин Коплимяэ , менеджер по развитию бизнеса в сегменте частных клиентов SEB , добавила, что при сегодняшней низкой процентной ставке приобретение в кредит недвижимости для сдачи в аренду не такая уж редкость, потому что в целом арендная плата покрывает как платеж по кредиту, так и многие расходы, связанные с квартирой, а также приносит заемщику некоторый дополнительный доход. Стоимость недвижимости также имеет долгосрочную тенденцию к росту.

“Если вы хотите с помощью кредита в SEB профинансировать покупку недвижимости для последующей сдачи в аренду, вы должны принять во внимание, что кредит, который вы берете, обычно имеет более высокую процентную ставку и более высокие требования к самофинансированию, чем ссуда, взятая для покупки жилья, — обычно от 40%. Финансовое самофинансирование можно заменить дополнительным залогом”, — говорит Коплимяэ.

В случае, если клиент хочет купить недвижимость для ребенка дошкольного возраста с перспективой, что ребенок поселится там примерно через 15–20 лет, а пока квартиру сдавать в аренду, SEB рассматривает возможность покупки такой недвижимости так же, как недвижимости для сдачи в аренду, и требования к самофинансированию будут более высокие.

Однако если родитель желает приобрести недвижимость с помощью ссуды для взрослого ребенка, который начинает самостоятельную жизнь и сразу обосновывается в приобретаемой недвижимости, то, по словам Коплимяэ, можно подать заявку на получение жилищного кредита с минимальной ставкой 15% самофинансирования.

“Покупка другой недвижимости — это покупка другой недвижимости, — констатирует Анне Пяргма. — Почему-то считается, что покупка недвижимости для маленьких детей — это не инвестиция, поэтому банку рассказывают всякие истории. В то же время — да, иногда семья берет вторую ссуду, чтобы молодежь могла жить и учиться в другом городе или родители могли жить поближе, чтобы видеть внуков чаще. Если заемщик достаточно платежеспособен и имеется достаточно самофинансирования, то получение кредита вполне вероятно, вопрос в процентах. Все ссуды под залог недвижимости имеют низкие процентные ставки, даже если они немного выше, чем процентная ставка по кредиту на покупку жилья”.