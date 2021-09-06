Где живут бактерии: 5 самых опасных предметов в доме

1. Дверные ручки

Немалая часть того, что мы “собрали” на руки во время прогулок по городу, остается на ручках входной двери, причем не только с внешней, но и с внутренней стороны. Конечно, по приходе домой мы сразу спешим вымыть руки, но источник заразы остался!

Дальнейшая схема распространения по дому стандартна — вы открыли дверь домашним и пошли заниматься обычными делами. Вряд ли кто вспомнит о том, что прикасался к грязной ручке, и бросится вновь мыть руки. Теперь вопрос расселения бактерий по всем поверхностям, с которыми мы контактируем в обыденной жизни, лишь вопрос времени.

2. Выключатели

Следующие в цепочке неочевидных рассадников патогенных микроорганизмов — выключатели. Возьмем ту же ситуацию — вы вернулись и сразу поспешили в ванную мыть руки. Естественно, никому и в голову не придет делать это в кромешной темноте, и сначала вы включаете свет. А выходя из ванной, касаетесь того же выключателя только что вымытыми руками. Как вы думаете, после этого они чистые? Дальнейшую логистику микробов по дому представить не сложно.

3. Столешницы

Знакома ли вам такая картина — по приходе из магазина продукты из пакетов сначала выгружаются на стол, а уже оттуда отправляются в ящики, шкафы и холодильники? Если вы именно так и поступаете, знайте: обыденным разбором покупок вы создаете немалую угрозу для вашего же здоровья. Продукты прошли долгий путь, прежде чем попасть на ваш стол. Производство, хранение, транспортировка, руки других покупателей — сложно даже представить количество и разнообразие вредных микробов, которые могут быть на упаковке. И все это “добро” частично оседает на столешнице. Сколько бы вы ни протирали ее потом влажной салфеткой, толку будет мало: от микробов и вирусов подобными мерами не избавиться. Только дезинфекция!

4. Тара для хранения овощей и фруктов