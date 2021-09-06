Где живут бактерии: 5 самых опасных предметов в доме
1. Дверные ручки
Немалая часть того, что мы “собрали” на руки во время прогулок по городу, остается на ручках входной двери, причем не только с внешней, но и с внутренней стороны. Конечно, по приходе домой мы сразу спешим вымыть руки, но источник заразы остался!
Дальнейшая схема распространения по дому стандартна — вы открыли дверь домашним и пошли заниматься обычными делами. Вряд ли кто вспомнит о том, что прикасался к грязной ручке, и бросится вновь мыть руки. Теперь вопрос расселения бактерий по всем поверхностям, с которыми мы контактируем в обыденной жизни, лишь вопрос времени.
2. Выключатели
Следующие в цепочке неочевидных рассадников патогенных микроорганизмов — выключатели. Возьмем ту же ситуацию — вы вернулись и сразу поспешили в ванную мыть руки. Естественно, никому и в голову не придет делать это в кромешной темноте, и сначала вы включаете свет. А выходя из ванной, касаетесь того же выключателя только что вымытыми руками. Как вы думаете, после этого они чистые? Дальнейшую логистику микробов по дому представить не сложно.
3. Столешницы
Знакома ли вам такая картина — по приходе из магазина продукты из пакетов сначала выгружаются на стол, а уже оттуда отправляются в ящики, шкафы и холодильники? Если вы именно так и поступаете, знайте: обыденным разбором покупок вы создаете немалую угрозу для вашего же здоровья. Продукты прошли долгий путь, прежде чем попасть на ваш стол. Производство, хранение, транспортировка, руки других покупателей — сложно даже представить количество и разнообразие вредных микробов, которые могут быть на упаковке. И все это “добро” частично оседает на столешнице. Сколько бы вы ни протирали ее потом влажной салфеткой, толку будет мало: от микробов и вирусов подобными мерами не избавиться. Только дезинфекция!
4. Тара для хранения овощей и фруктов
Появление плесени в ящике для хранения овощей довело до слез не одну хозяйку. Как же так, ведь овощи предварительно были вымыты, откуда же она взялась? Во-первых, споры плесени настолько малы, что полностью удалить их с кожуры того же картофеля или свеклы невозможно. Во-вторых, рассадником болезни могла стать емкость для хранения. Если уж не сочли за труд вымыть овощи и фрукты, разумно будет позаботиться и о чистоте короба или ящика, в котором они будут некоторое время храниться. Запомните: только комплексные действия приведут к положительному результату, а полумеры абсолютно бесполезны. Укладывая чистую морковь в обсемененный спорами ящик, можете не надеяться на ее сохранность, в скором времени плесень даст о себе знать.
Многие полагают, что в холодильнике болезнетворные микробы ведут себя смирно: если и не погибают, то свою вредоносную деятельность точно сворачивают. Опасное заблуждение! Разумеется, скорость их размножения становится ниже, но и только. А некоторые виды, например плесневые грибы, прекрасно чувствуют себя в условиях холодильника. Бытует мнение, что плесень не опасна для человека. Более того, многие вполне серьезно считают ее полезной. Но у этой медали две стороны. Грибы рода Penicillium дали миру антибиотик, спасший тысячи жизней: пенициллин. А плесень, образованная грибами рода Aspergillus, может стать причиной тяжелейших аллергических заболеваний.
5. Мобильные телефоны
Не станем пользоваться наглядными сравнениями, которые в последнее время наводнили медийное пространство (мобильный телефон — и подошва ботинок, крышка унитаза, мусорный бак и т.д.). Но факт имеет место — на экране смартфона обитают самые различные виды патогенных микроорганизмов. Точное количество назвать затруднительно: в различных источниках приводятся разные цифры. Опасные вирусы, колонии бактерий, споры плесени — исследователи обнаружили на смартфонах весь набор недружественной человеку микрофлоры! Поэтому и без точных данных можно сказать определенно: ваш телефон однозначно нуждается в ежедневной дезинфекции.
Теперь вы знаете, в каких местах прячутся опасные невидимые враги, и сможете защитить себя и своих близких.
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