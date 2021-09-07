ГАЛЕРЕЯ | Минимализм и натуральность: смотрите, как выглядит лучший сборный дом года на берегу Хаапсалуского залива

По словам исполнительного директора Finnlog Алара Антона, в архитектурном решении победившего на конкурсе дома использован минималистический подход: “Проектируя здание с простой по форме двускатной крышей, мы учли расположение объекта на берегу моря. На первом этаже дома предусмотрен лодочный навес, а торцевая стена дома сдвинута таким образом, что в спальне на втором этаже появился балкон с видом на Хаапсалуский залив. Полюбоваться видом на море также можно из вертикальных мансардных окон второго этажа”.

Стеновая конструкция дома выполнена из клееного бруса толщиной 180 мм, с внешней стороны обшитого доской. “В элементах дома, например в ограждениях и навесах, мы использовали прозрачное стекло, чтобы оно не слишком доминировало в общей картине”, — пояснил Антон.

Интерьер здания площадью 270 квадратных метров выдержан в простом и единообразном стиле. Полы на первом этаже выполнены из ​​промышленного бетона. В гостиной оставлены заметными потолочные балки из металла и дерева. В отделке второго этажа доминирует дерево — эффект, создаваемый внутренней лестницей из фанеры, получает продолжение в отделке стен.

Эстонский союз производителей деревянных домов проводит конкурс “Сборный дом года” уже в 11-й раз. Цель конкурса — привлечь внимание к деревянным домам и особым проектам эстонских производителей, продвигая тем самым древесину в качестве универсального строительного материала. Конкурсные работы оценивали профессор строительной физики TalTech доктор Тарго Каламеэс, директор Института строительства и архитектуры TalTech доктор Ярек Курницки, архитектор Вероника Вальк-Сиска, архитектор Маркус Каазик, журналист Ева Кийслер и консультант по развитию Эстонского союза производителей деревянных домов Элар Вилт.