Дизайнер назвала частые ошибки при самостоятельном ремонте ванной комнаты

От провалов не застрахован никто: люди ошибаются в расчетах, забывают про организацию систем хранения и даже пренебрегают техникой безопасности.

Вместе с Эллой Меликсетян из архитектурного бюро melix разбираемся, какие распространенные ошибки совершают хозяева при ремонте ванной комнаты.

Пренебрежение влагозащитой



В санузлах необходимо предусматривать влагозащиту электрики. Это касается как розеток, так и элементов освещения. Пренебрежение этим правилом чревато серьезными последствиями: контакт розеток с водой недопустим.

Трековые системы подходят для кухни или гостиной, но устанавливать их в санузле нельзя. При выборе розеток и освещения необходимо обращать внимание на степень защиты от влаги: она указана в маркировке как IP, минимальный показатель — IP44.

Непродуманный объем плитки



В ванной комнате есть коммуникации, нуждающиеся в обслуживании. Их нельзя загораживать шкафами или другими элементами интерьера, закрывающими доступ. Распространенная ошибка: в небольших санузлах тумбу с раковиной ставят впритык к ванне, что ограничивает доступ к сифону. Если вы делаете ремонт самостоятельно, не пренебрегайте хотя бы одной консультацией со специалистом.



Попытка сэкономить



Дизайнеры и прорабы знают, каким производителям можно доверять, а при самостоятельном ремонте хозяева зачастую ориентируются на размер и цену сантехники. Последний критерий особенно важен: не пытайтесь сэкономить там, где делать этого нельзя.

Раковина с дефектами или вечно ломающийся душ станут головной болью, бракованные сливные бачки скрытого монтажа и некачественные или несовместимые с бачком панели смыва также доставят уйму хлопот в обслуживании. При самостоятельном ремонте ответственно подходите к выбору всего сантехнического оборудования.

Неточности в расчетах