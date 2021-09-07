Дизайнер назвала частые ошибки при самостоятельном ремонте ванной комнаты
От провалов не застрахован никто: люди ошибаются в расчетах, забывают про организацию систем хранения и даже пренебрегают техникой безопасности.
Вместе с Эллой Меликсетян из архитектурного бюро melix разбираемся, какие распространенные ошибки совершают хозяева при ремонте ванной комнаты.
Пренебрежение влагозащитой
В санузлах необходимо предусматривать влагозащиту электрики. Это касается как розеток, так и элементов освещения. Пренебрежение этим правилом чревато серьезными последствиями: контакт розеток с водой недопустим.
Трековые системы подходят для кухни или гостиной, но устанавливать их в санузле нельзя. При выборе розеток и освещения необходимо обращать внимание на степень защиты от влаги: она указана в маркировке как IP, минимальный показатель — IP44.
Непродуманный объем плитки
В ванной комнате есть коммуникации, нуждающиеся в обслуживании. Их нельзя загораживать шкафами или другими элементами интерьера, закрывающими доступ. Распространенная ошибка: в небольших санузлах тумбу с раковиной ставят впритык к ванне, что ограничивает доступ к сифону. Если вы делаете ремонт самостоятельно, не пренебрегайте хотя бы одной консультацией со специалистом.
Попытка сэкономить
Дизайнеры и прорабы знают, каким производителям можно доверять, а при самостоятельном ремонте хозяева зачастую ориентируются на размер и цену сантехники. Последний критерий особенно важен: не пытайтесь сэкономить там, где делать этого нельзя.
Раковина с дефектами или вечно ломающийся душ станут головной болью, бракованные сливные бачки скрытого монтажа и некачественные или несовместимые с бачком панели смыва также доставят уйму хлопот в обслуживании. При самостоятельном ремонте ответственно подходите к выбору всего сантехнического оборудования.
Неточности в расчетах
Необходимо заранее задумываться о механизме открывания шкафов и тумб, чтобы они не задевали другие элементы мебели или сантехники. Недостаточное расстояние грозит тем, что дверцы будут ударяться об унитаз, полотенцесушитель или вешалки. В таких случаях при заказе мебели предусматривают “доборы”.
Также стоит помнить, что сантехнические приборы часто имеют встроенные элементы. От этого может зависеть высота необходимой стяжки или толщина возводимых перегородок. Это тоже важно предусматривать заранее.
Отсутствие места для хранения
Важно предусматривать достаточно места для хранения. Зачастую в погоне за дизайном люди забывают о собственном комфорте: в результате баночки с косметической продукцией, стайлеры и другие предметы хаотично лежат прямо на раковине. На этапе планировки тщательно проанализируйте свои потребности и продумайте, сколько шкафов, тумбочек и полок понадобится для их удовлетворения.
Непродуманный дизайн
Если вы решили отказаться от услуг дизайнера, рекомендуется тренировать насмотренность и выбирать тренды, которые останутся с нами надолго. Одним из главных мотивов этого года стали тактильные ощущения — дизайн, который хочется потрогать. Обратите внимание на натуральные материалы, рифленые или матовые поверхности.
Нарушение установленных норм
Ни в коем случае нельзя штробить несущие конструкции — монолитные стены — для проведения электрики, встраивания сантехнического оборудования и других целей. Это правило касается не только ремонта в ванной комнате, но и всей квартиры. Последствия инициативы хозяев могут оказаться плачевными: на стенах образуются трещины, целостность конструкции нарушается, а несущая способность снижается.
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