ОПРОС | Коронакризис не помеха? Квартиру планирует купить каждый четвертый

Среди желающих купить квартиру преобладают молодые люди, жители Таллинна 25–34 лет с высоким доходом. Большинство, 71% участников опроса, заявили, что вызванный коронавирусом кризис не повлиял на их планы покупки квартир.

По словам генерального директора Reterra Рейго Рандметса, результаты продаж подтверждают большой интерес людей: “Несколько месяцев назад мы запустили в волости Раэ один из крупнейших в районе проектов жилищного строительства, и сегодня продано почти 40% первого этапа проекта. В Тарту за восемь месяцев этого года мы превысили прошлогодний результат”.

В течение следующих двух лет 76% планирующих купить квартиру людей купят ее в качестве жилья. Будущие покупатели — преимущественно молодые респонденты: 92% в возрасте до 24 лет и 87% в возрасте от 25 до 34 лет.

Согласно опросу, 17% респондентов планируют приобрести квартиру в качестве инвестиции, причем почти половина этой группы уже начала активно искать подходящую недвижимость. Наибольший интерес в этой связи проявляет возрастная категория от 35 до 44 лет — каждый третий респондент этого возраста купил бы квартиру в качестве инвестиции.

“Для инвестирования популярны меньшие по размеру 2- и 3-комнатные квартиры, их легче сдавать в аренду. Центр города больше не является самым важным местом для инвестиций, люди ищут квартиры и в пригородах, но обязательным условием, разумеется, является хорошая доступность. Есть покупатели, которые приобретают сразу несколько квартир или покупают недвижимость для предприятий”, — рассказал Рандметс.

Опрос по заказу Reterra Estate OÜ был проведен в июле 2021 года фирмой Socio Uuringukeskus среди жителей Харьюского и Тартуского уездов в возрасте 18–65 лет. Опрошены были тысячи человек.

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