Департамент продлевает летнюю кампанию и призывает сообщать об опасных зданиях

Кати Тамтик, руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, благодарит всех, кто присылал уведомления и фото, и призывает активнее сообщать о потенциально опасных зданиях и конструкциях: “Мы рады, что летняя кампания прошла успешно и продуктивно, поэтому мы решили немного продлить ее. В сентябре на улице еще хорошая погода, и люди все еще гуляют. Мы по-прежнему просим людей быть внимательными к окружающей обстановке и зданиям во время поездок по Эстонии и, если они увидят явно опасное здание, сделать хотя бы одну фотографию и отправить ее нам с более подробным описанием.”

До сих пор больше всего сообщений поступает о нежилых и не эксплуатируемых (не обслуживаемых владельцем) зданиях. Наиболее активными были жители Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа, также много сообщений поступило из Тартумаа и Ида-Вирумаа.

Здания должны быть безопасными в любой ситуации, даже когда они не используются. Например, департамент ждет сообщений о небезопасных зданиях с обвалившимися крышами, обветшалыми фасадами, открытыми входами, неухоженными детскими площадками, незакрытыми люками или ямами, в которые есть риск упасть. Подробную информацию о том, о каких зданиях следует сообщать, можно найти на веб-сайте департамента.

Любой желающий также может сообщить о небезопасных зданиях через онлайн-форму по ссылке выше, или отправить сообщение по адресу ohtlikehitis@ttja.ee. Уведомление должно сопровождаться информацией о местонахождении здания, описанием проблемы и фотографией (фотографиями) здания.

Согласно § 130(3) Закона о строительстве (EhS), надзор за безопасностью зданий после окончания их эксплуатации входит в компетенцию Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Хотя летняя кампания подходит к концу, любые сообщения об опасных зданиях по-прежнему приветствуются. Информацию можно отправить в любое время и на общий адрес электронной почты департамента: info@ttja.ee.