Рынок жилья в странах Балтии: каковы ожидания и финансовые возможности жителей?

“Средняя сумма жилищного кредита напрямую связана с изменением цен на рынке недвижимости: в условиях высокого спроса и роста цен на недвижимость жителям нужно больше средств для покупки, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. — В настоящее время цены на недвижимость самые низкие в Латвии и самые высокие в Эстонии, где в этом году осуществляются более дорогие проекты недвижимости, поэтому в Эстонии люди берут в кредит больше, чем жители других стран. Кроме того, Эстония и Латвия отличаются от Литвы концентрацией рынка жилья — жители Эстонии и Латвии в основном покупают недвижимость в столицах. Литовский же рынок недвижимости, напротив, активен во всех пяти крупных городах”.

Средняя сумма жилищного кредита варьируется в соседних странах из-за разных финансовых возможностей населения. “Одной из переменных, влияющих на объёмы кредитов, является также общий уровень доходов в стране. Например, в прошлом году чистый доход в Эстонии был примерно на 23% выше, чем в Литве, а в Литве средний чистый доход был примерно на 9% выше, чем в Латвии. Следовательно, чем выше ежемесячный доход человека, тем больше вероятность, что он получит ипотечный кредит и выплатит его”, — добавил Ребане.

В то же время ожидания жителей относительно качества и местоположения жилья различаются скорее не по странам проживания, а в зависимости от возраста и семейного положения. Молодые жители Балтийских стран обычно ищут квартиру недалеко от центра города и жертвуют несколькими квадратными метрами ради лучшего расположения. Жители, которые уже создали семью, поступают наоборот — ищут просторное жильё подальше от центра города. В идеале рядом с таким жильём должен быть сад или зелёная зона.