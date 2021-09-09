Рынок жилья в странах Балтии: каковы ожидания и финансовые возможности жителей?
“Средняя сумма жилищного кредита напрямую связана с изменением цен на рынке недвижимости: в условиях высокого спроса и роста цен на недвижимость жителям нужно больше средств для покупки, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. — В настоящее время цены на недвижимость самые низкие в Латвии и самые высокие в Эстонии, где в этом году осуществляются более дорогие проекты недвижимости, поэтому в Эстонии люди берут в кредит больше, чем жители других стран. Кроме того, Эстония и Латвия отличаются от Литвы концентрацией рынка жилья — жители Эстонии и Латвии в основном покупают недвижимость в столицах. Литовский же рынок недвижимости, напротив, активен во всех пяти крупных городах”.
Средняя сумма жилищного кредита варьируется в соседних странах из-за разных финансовых возможностей населения. “Одной из переменных, влияющих на объёмы кредитов, является также общий уровень доходов в стране. Например, в прошлом году чистый доход в Эстонии был примерно на 23% выше, чем в Литве, а в Литве средний чистый доход был примерно на 9% выше, чем в Латвии. Следовательно, чем выше ежемесячный доход человека, тем больше вероятность, что он получит ипотечный кредит и выплатит его”, — добавил Ребане.
В то же время ожидания жителей относительно качества и местоположения жилья различаются скорее не по странам проживания, а в зависимости от возраста и семейного положения. Молодые жители Балтийских стран обычно ищут квартиру недалеко от центра города и жертвуют несколькими квадратными метрами ради лучшего расположения. Жители, которые уже создали семью, поступают наоборот — ищут просторное жильё подальше от центра города. В идеале рядом с таким жильём должен быть сад или зелёная зона.
“Жители всех трёх стран мечтают об одном и том же — жить в новом, удачно расположенном жилье. Однако пандемия несколько изменила представление об идеальном доме: заметно, что всё больше жителей стран Балтии готовых жить подальше от крупных городов. У Литвы уже есть некоторые преимущества, так как в разных частях страны есть как минимум несколько городов, которые по качеству жизни не сильно отстают от столицы. Однако в Эстонии и Латвии столицы более популярны, чем прочие места”, — сказал Ребане.
В первой половине этого года средний срок погашения жилищного кредита Luminor составлял 25 лет в Эстонии, 23 года в Латвии и 26 лет в Литве. По сравнению с первым полугодием 2020 года срок погашения кредита во всех трёх странах увеличился на 1–2 года.
В первой половине этого года Luminor выдал в Эстонии, Латвии и Литве жилищных кредитов на общую сумму 438,2 миллиона евро.
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