ФОТО | "Каменный дом": рядом с озером Юлемисте будет построена "своеобразная" высотка

В отношении недвижимостей, расположенных по Ярвевана теэ, 5 / Ярвевана теэ, 5а, детальная планировка ранее не составлялась. На данной территории запланированы четыре земельных участка со следующим назначением: коммерческая земля, земля транспорта, общественная земля и производственная земля. Расположенное по Ярвевана теэ, 5 шестиэтажное коммерческое здание предусматривается реконструировать и расширить до 12 надземных и одного подземного этажа.

С целью поиска решения, отвечающего как требованиям городского пространства, так и архитектуры, был проведен архитектурный конкурс. Победителем была выбрана работа “Каменный дом”, представленная Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, согласно которой запланированное здание было выше соседних, имело своеобразный внешний вид и было концептуально связано с легендами района.

В детальной планировке указано требование, согласно которому при проектировании задуманного здания следует взять за основу эскиз “Каменный дом”, авторами которого являются архитекторы О. Кадарик и М. Тюйр.

Расположенный на участке амортизированный бассейн подлежит сносу; на его месте планируется возвести парковочный дом.

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