ФОТО | В самом центре Таллинна будет возведен 100-метровый небоскреб. Высота выбрана не просто так

Основной владелец девелопера Estconde Invest Рейн Таллермо признает, что делопроизводство с городом заняло много времени. “Если дальнейшие процессы пройдут гладко, то хотелось бы надеяться, что в начале лета будущего года можно будет вонзить ковш в землю. Вдобавок строительные работы займут еще 2,5 года. Дом мы можем увидеть примерно в начале 2025 года”, — сказал он.

Детальная планировка соответствует установленному в общей планировке Таллинна основному назначению, принципу уплотнения центральной части города, а также тематическому плану высотных зданий Таллинна.

Запланированная застройка закроет открытый до сего времени квартал и придаст данному участку свой, легко узнаваемый характер благодаря архитектурному решению и высотной части здания, которая дополнит силуэт городского центра, образованного высотными зданиями и группой высоток по ул. Маакри. Запланированная застройка повысит привлекательность центра города и разнообразит его использование. Высотная же часть здания будет служить своеобразным ориентиром для перекрестка улиц А. Лайкмаа и Гонсиори.

Высотная часть здания (высотой до 101,2 метра от уровня земли; абсолютная высота — 106 метров) будет располагаться в юго-восточной части земельного участка. Низкая часть здания (абсолютная высота — до 36 метров), выходящая на улицы Гонсиори и А. Лайкмаа, расчленена в соответствии с окружающей ее застройкой. Коммерческие помещения (в виде выходящих на улицу, сдаваемых в аренду боксов с общим проходом), предназначены для размещения в них учреждений торговли, обслуживания, офисов, а также отеля. Квартиры запланированы на верхних этажах высотного здания.