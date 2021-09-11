Как проверить и прочистить отопительную систему перед началом зимы? Рассказывает специалист

Если прочистить дымовую трубу достаточно несложно, то в случае печей, плит и теплых стенок чистку следует выполнять особенно тщательно. Кроме того, сам собственник дома может и не справиться с переходами, соединениями отопительного оборудования и дымоходов, местами поворотов дымоходов и т.д. Поэтому в случае более сложной отопительной системы более разумным будет обратиться за помощью к профессиональному трубочисту, так как скопление сажи на стенках дымохода или засор в фундаменте дымовой трубы могут быть очень опасными. Они способны вызывать возгорания сажи, приводящие к сквозным трещинам в кирпичных трубах или же к попаданию в результате засора в дом опасного для человека чада, проникающего в помещения через люки для чистки.

При самостоятельном выполнении чистки и обслуживания отопительной системы необходимо в первую очередь убедиться, что из нее ниоткуда не выходит дым, а также что в дымоходах, плитах, теплых стенках, печах и трубах нет трещин. После этого нужно проверить, что в трубе нет смолы, а сажевые люки надежно закрыты.

Чистить трубу частного дома каждый собственник может и самостоятельно, однако, согласно закону, минимум один раз в течение пяти лет это должен делать трубочист, обладающий квалификационным свидетельством. Тем не менее, требование об обязательном вызове трубочиста каждые пять лет не означает, что трубу можно не чистить четыре года подряд. Важно помнить и то, что в случае рядных и многоквартирных домов профессиональный трубочист должен выполнять чистку отопительных систем один раз в год.

В случае круглогодичного отопления деревом отопительное оборудование и дымоход следует чистить два раза в год, а отопительные системы, которые используются сезонно — раз в год. Газовые и отопительные системы необходимо чистить минимум раз в год. Кроме чистки трубы перед каждым отопительным сезоном необходимо проверить также и отопительное оборудование: печи, плиты, камины и отопительные котлы.

Если вы уже вызвали трубочиста, имеет смысл спросить у него, не появились ли в трубе трещины, насколько изношены швы, видны ли следы возгораний сажи и т.д. Эта информация поможет решить, когда трубе может потребоваться ремонт или замена. Кроме выполнения чистки трубы и соединительных дымоходов трубочист выдает акт относительно технического состояния отопительной системы и ее безопасности. В случае пожара, который изначально возник в отопительной системе, данный акт необходимо представить страховому обществу — в противном случае сумма страхового возмещения может быть уменьшена или же в ее выплате и вовсе может быть отказано.

Для чистки металлических труб необходимо использовать пластиковые щетки

Следует помнить, что помимо чистки дымоходов, через сажевый люк необходимо обязательно удалить скопившуюся в трубе сажу и копоть. Если обычные трубы чистят стальными щетками, то в случае металлической модульной трубы необходимо использовать пластиковую щетку. Стальные щетки царапают внутреннюю поверхность металлического дымохода, уменьшая его устойчивость к воздействию коррозии и конденсата, а также сокращая его срок службы.

В целом, чистить современную трубу с круглым дымоходом значительно проще, чем кирпичную, в которой сажа может скапливаться в каждом шве. Несмотря на то, что благодаря гладкой поверхности модульной трубы она гораздо меньше подвержена скоплению сажи, ей также требуется качественное и регулярное обслуживание, так как оно является основанием для действия гарантии на модульную трубу.

Если в более дорогой модульной трубе предусмотрена система удаления конденсата, ее также следует чистить. Особенно важно, чтобы расположенное на дне емкости для конденсата выпускное отверстие было чистым и открытым, так как оседающая на дне емкости зола и остатки горения могут воспрепятствовать выпуску кислотной конденсатной воды из трубы.

Для безопасной чистки трубы необходимо установить на крыше защитное оборудование

Согласно требованиям по пожарной безопасности, собственник должен обеспечить безопасный и круглогодично функционирующий доступ к трубе. В противном случае трубочист может отказаться от работы, и в худшем случае новый дом, который был построен без защитного оборудования на крыше, может остаться без разрешения на эксплуатацию, если Спасательный департамент не предоставит своего соответствующего согласования.

Рядом с трубой должна быть установлена поверхность для стояния, до которой можно добраться по кровельным ступенькам или по лестнице от карниза или слухового окна. Вблизи трубы желательно установить страховочный крюк, а также убедиться, что расстояние от поверхности для стояния до верхнего края трубы не превышает 1,2 м. Кроме того, на трубе должен быть установлен снежный заслон, не позволяющий снегу или льду свалиться с трубы и травмировать человека. Предпочтение следует отдавать страховочному и защитному оборудованию, произведенному или рекомендованному изготовителем кровельного материала, так как именно такие приспособления лучше всего подойдут для установленной кровли.

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