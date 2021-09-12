Вот это цена! Исторический замок Лайтсе ищет нового владельца

При просмотре объявлений о продаже квартир бросается в глаза продающийся за 2,5 миллиона евро находящийся в волости Сауэ замок Лайтсе. “Ведь у каждого владельца свои обычаи, жизнь меняется, и владельцы теперь хотят превратить созданную ценность в деньги”, — объясняет причину продажи один из владельцев замка Суло Мулдиа. “В коммерческой деятельности и реновации мы достигли уже настолько хорошего уровня, что нам есть, что продавать. Будем честными, ведь я же с каждым днем старею”, — добавил он. В замке Лайтсе Суло на сегодня работает в общей сложности 25 лет.

Замок Лайтсе пытались продать и в 2019 году, но, по словам Мулдиа, в то время не был хороший период для продажи. “Может, и цена была слишком низкая”, — признал он.

Но что будет дальше с работающим там сейчас рестораном-отелем и возможными мероприятиями? “Ведь это должны решать уже новые владельцы, но я точно не вижу ни одной причины, чтобы отказываться от наших хитовых товаров”, — сказал он, имея в виду развитые в коронавирусное время проекты, что помогло им, наоборот, сделать замковую деятельность сильнее.

Объявление о продаже можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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