11 дел, которые нужно выполнить на участке в сентябре

1. Подготовьте погреб к хранению урожая

Для начала откройте погреб, пусть просохнет пару дней. Стены, полы и полки продезинфицируйте раствором медного купороса либо марганцовки. После закладки урожая в помещении разместите ведро с солью или древесным углем — они будут впитывать лишнюю влагу. Для борьбы с грызунами можно расставить ловушки и разложить отраву.

2. Соберите корнеплоды

Картофель копается, когда на нем образуется плотная кожура, — выкопайте куст и посмотрите на клубень. После сбора рассортируйте плоды, дайте им просохнуть в течение 1–2 недель и только потом опускайте в погреб. Морковь и свекла убираются в конце сентября. Если погода теплая и сухая, можно не торопиться с их сбором.

3. Обработайте почву

После сбора корнеплодов почву желательно подкормить. Применяются как минеральные удобрения (сульфат калия, суперфосфат и др.), так и органика (компост, перегной, птичий помет).

4. Соберите чеснок

Чеснок полностью созрел, если не появляются зеленые побеги, а старые пожелтели и опустились. Важно не передержать его, иначе он пустит молодые корни, а это приведет к потере его полезных качеств и уменьшит срок хранения.

5. Посадите сидераты

Земля никогда не пустует, и, чтобы на ней не разрастался сорняк, засейте участок сидератами. Так ваш огород не покроется сорной травой, а земля обогатится полезными веществами и восстановится.

6. Соберите урожай в саду

Одна из важнейших задач — вовремя убрать и сохранить яблоки, сливы, груши и виноград. Сначала соберите падалицу и сложите отдельно. После переходите к нижним веткам, затем к средним и так далее.

7. Обрежьте малину

Сделать это важно до наступления первых заморозков. Убираются двулетние побеги, сломанные и больные веточки, а также слабые кусты.

8. Обработайте приствольные круги

В это время крона начинает уходить на покой, а вот корни продолжают расти. Удалите сорняки и взрыхлите почву, так вы обеспечите доступ кислорода к корням. Сохранить влагу поможет мульчирование приствольного участка.

9. Подкормите деревья и кустарники