Цены на недвижимость взмыли вверх до небывалых высот. Но покупателей это не пугает

Те, кто следит на рынком недвижимости, наверняка заметили, что в последнее время цены на квартиры сильно выросли. Сейчас квадратный метр жилья может стоить на 500 евро дороже, чем в начале года. Внезапный рост цен на строительные материалы и логистику рассорили строителей и застройщиков. При этом конечный покупатель готов заплатить и более высокую цену.

По словам ведущего партнера Triple Net Capital Хейти Рийсберга, еще в 2019 году минимальная цена для застройщика, с которой он мог получить прибыль, составляла 2000 евро за квадратный метр. Сейчас же это 2500 евро. Если из публикаций в СМИ можно сделать вывод, это следствие возросшего спроса, то на самом все немного более прозаично: застройщики просто не могут себе позволить продавать по более дешевой цене.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках на данный момент составляет около 3000 евро. Если несколько лет назад эта цифра могло показаться очень высокой, то теперь за эти деньги вы получите совершено обычную жилплощадь. Минимальный вариант стоит 2500 евро за квадратный метр, но сегодня строить многоквартирные дома с классом энергопотребления ниже А уже нельзя. Это означает, что места для уменьшения цены нет.