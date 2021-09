“Мне очень, очень жаль”. Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде

Совсем не мебель

В коллекции — настенные плафоны в виде круга с прорезью от дизайнера Сабин Марселис, “летящие” часы в духе Сальвадора Дали от американского художника Даниэля Аршама, светильники в виде фирменного икеевского шестигранного ключа-отвертки от японской арт-группы Gelchop, ваза и плед с мемными надписями I’m so so so sorrryyyy (“Мне очень, очень, очень жаль”) и I wait here for you forever as long as it takes (“Я жду тебя здесь вечно — столько, сколько потребуется”) от дизайнера Штефана Маркса и объемная картина с мини-дронами от студии Humans since 1982.