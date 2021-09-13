“Мне очень, очень жаль”. Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде

Например, компания начала размещать заказы на некоторые элементы мебели на заграничных фабриках, а также разработала принцип продажи товара в разобранном виде с опцией самостоятельного вывоза и сборки (плоские упаковки легче транспортировались, компании не приходилось тратиться на зарплату сборщиков). Кроме того, ее руководство заключило сотрудничество с малоизвестными (и, соответственно, не требующими заоблачных гонораров) дизайнерами.

Успех к Кампраду пришел не в последнюю очередь благодаря его бережливости и нестандартному мышлению, природному чутью на тренды, умению перенимать позитивный опыт и учиться на чужих ошибках. В истории компании было несколько эпохальных эпизодов, определивших ее развитие.

Затем, уже после окончания Второй мировой, в которой Швеция сохраняла нейтралитет, на свои сбережения и подарок отца Ингвар открыл полноценный бизнес по торговле ширпотребом: сначала это были ручки и писчебумажные товары, затем — мебель.

Кампрад родился в 1926 году. Он начал свое дело еще мальчишкой — с перепродажи соседям спичек, задешево купленных на карманные деньги в Стокгольме . Примечательно, что центр производства этого копеечного, но жизненно необходимого товара располагался в Йенчепинге — городе в его родной провинции Смоланд, однако в столице цена на спички была ниже.

Если верить Астрид Линдгрен, одной из самых знаменитых шведок в мире, в ее родной провинции Смоланд всегда рождалось необычайно много предприимчивых детей. Некоторых она описала в своих книжках “Эмиль из Леннеберги” и “Мы все из Бюллербю”. Деревенские ребята в небогатой в первой половине XX века стране придумывали самые разные способы разбогатеть: продавали ягоды из своего сада, помогали соседям по хозяйству и так далее. Множество юных предпринимателей так и не преуспели, но кое-кому все же удалось пробиться.

Одним из принципов их работы, обеспечивающей популярность IKEA у самых широких слоев населения, было “подсматривание” и интерпретация дизайнерских находок сотрудников компаний более высокого сегмента.

Гении плагиата

Как правило, в процессе “редизайна” вещь удешевлялась в производстве, и ее могли себе позволить те, кому не по карману был прототип. Один из самых наглядных примеров — история с трехногой табуреткой Stool 60 великого финна Алвара Аалто. Архитектор придумал и запатентовал ее еще в середине 1930-х. Для своего времени это был прорыв в промышленном дизайне. При всей кажущейся простоте круглая табуретка на ножках из гнутого массива древесины была не только идеально выверенным арт-объектом, эталоном “функционального стиля”, но и довольно дорогой в производстве вещью.

IKEA же руками своего ведущего дизайнера Гиллиса Лундгрена превратила недешевый, снобский по сути Stool 60 в один из самых массовых и недорогих предметов мебели в мире — Frosta. Всего-то и нужно было заменить гнутый массив на гнутую фанеру и добавить четвертую ножку. Юридически это другой объект патентования, практически — почти полная копия, повторяющая пропорции оригинала.

Не все клиенты, задешево покупая очень узнаваемый дизайн, осознавали, что у табуретов разное число “конечностей”. Забавно, что среди творений Аалто был и прототип Stool 60 с четырьмя ножками; его (с небольшими изменениями в цвете и материале) запустили в серию уже после того как бренд Artek, основанный знаменитым финским архитектором, купила швейцарская компания Vitra.