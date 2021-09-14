Что посеять в начале осени, чтобы собрать урожай до зимы?
Выбирая, что посеять ранней осенью для получения позднего урожая, нужно учитывать свою климатическую зону, пишет портал “Ботаничка.ру”. Осенние посевы для получения урожая в этом же сезоне подходят для мест, где осень относительно теплая, а в сентябре если и случаются заморозки, то кратковременные и не ниже -5 °С.
1. Редис
Именно с посева редиса ранней весной стартует дачный сезон. Выращивают его и летом. Но если весной редиска часто бывает водянистой, а летом — горькой, то осенью — она идеальна! Оптимальная температура созревания этого растения — +14…+18 °С, и, как правило, осенью мы получаем самый сочный редис с насыщенным вкусом.
Собирать урожай вкусных редисок можно уже через 20 дней после всходов, если выбрать раннеспелые сорта. Растение устойчиво к заморозкам на почве, поэтому смело высевайте редис в сентябре.
А если использовать теплые грядки для посева, то можно вырастить такой большой урожай осенней редиски, что его хватит до зимы!
Чтобы редис долго хранился, убирайте его в сухую погоду. Необходимо очистить его от ботвы и корешков. Затем хорошо промыть и обсушить корнеплоды так, чтобы они остались слегка влажными, но без следов воды на поверхности. Упакуйте редис в специальные пищевые пакеты с зип-застежкой и положите в прохладное место — холодильник или погреб. Если тщательно придерживаться этих рекомендаций, то редис хорошо сохранится даже до Нового года.
2. Салаты
Салаты не только вкусны, но и богаты необходимыми организму витаминами и микроэлементами. И большинство из них можно высаживать осенью для получения позднего урожая.
Идеальная температура для созревания большинства салатов — +10…+17 °С, время от посева до сбора урожая — от 30 до 60 дней, в зависимости от температуры и длины светового дня. Также учтите, что листовой латук созревает быстрее, кочанному потребуется больше времени.
Для получения хорошего урожая, нужно обильно поливать салат, но не часто (2-3 раза в неделю, если дождей нет совсем). Также важно рыхлить почву и убирать сорняки. А вот подкармливать грунт не обязательно, салаты прекрасно растут и на бедных почвах.
Один из рекордсменов по скорости роста среди салатов — кресс-салат (от посадки до сбора проходит приблизительно 12-17 дней). Как и другие виды салата, он любит прохладу и пониженные температуры, поэтому самое время высаживать его в конце лета-начале осени. Осенний кресс-салат отличается особым насыщенным вкусом, пышностью и кудрявостью. В жаркие летние месяцы вкус растения не так хорош, так как кресс-салат быстро выпускает стрелки.
3. Китайская листовая капуста пак-чой
Если вы еще не знакомы с китайской капустой, которую многие почему-то путают с пекинской, то сентябрь — лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Эта быстро созревающая черешковая капуста порадует вас листьями с очень приятным мягким вкусом.
Китайская капуста совершенно непритязательна в уходе, ее легко выращивать и она созревает уже через месяц с момента посева. Осень для нее — идеальное время, потому что на ярком летнем солнце она быстро пускает стрелки.
Неоспоримое преимущество пак-чой — это то, что использовать в еду можно не только полностью созревшее растение, но и сразу после всходов — маленькие листики.
4. Руккола
Эту зелень с островатым горчично-ореховым вкусом легко выращивать осенью — ей идеально подходит температура для роста — +14…+18°С, и она не боится заморозков. Учитывайте то, что осенью солнце уже не очень активное (руккола плохо переносит жару). Поэтому сеять её для позднего урожая можно в самом солнечном месте, ведь при долгом пребывании в тени портятся вкусовые качества растения.
Ранние сорта рукколы созревают приблизительно за 25 дней, но первые маленькие листья (“бэйби-рукколу”) можно срезать и раньше. Чтобы вкус рукколы не горчил, необходимо регулярное рыхление почвы и частый полив — как минимум, через день, если нет дождей.
Будьте осторожны с удобрением почвы! Руккола, как губка, вбирает в себя все химикаты из грунта.
5. Шпинат
Шпинат — источник множества витаминов и полезных веществ, любит прохладу, лучше всего растет при температуре +15…+19 °С. Это не только холодостойкая, но и скороспелая культура, поэтому отлично подходит для осеннего выращивания.
Полностью созревает зелень шпината ранних сортов приблизительно за месяц после появления всходов, но употреблять в пищу можно и более молодые листья, выбирая в розетке самые крупные.
Если не успели посеять шпинат в конце лета-в начале осени, вы можете посеять его под зиму — в конце сентября или позже, в зависимости от погодных условий вашего региона. Тогда он взойдет ранней весной и порадует витаминной зеленью уже в начале мая.
6. Кинза
Вообще, осень — идеальное время, чтобы открывать для себя новые растения. Правда, только те, которые могут расти при коротком световом дне. Но, например, кинза, или правильнее — кориандр — как раз растение длинного светового дня. Но если ваша цель — не плоды кориандра, а его зелень (которую, собственно, и называют кинзой) то лучше посеять её именно в конце лета-в начале осени.
Кинзу можно есть свежей, добавляя в салаты, можно использовать при приготовлении первых и вторых блюд, можно замораживать на зиму. В выращивании кинза неприхотлива, и порадует вас урожаем — первыми зелеными пряными листочками — уже через пару недель после всходов.
Чтобы иметь успех в выращивании позднего урожая, надо выбрать правильные растения. В этом деле салаты и другая зелень будут вашими лучшими друзьями: они быстро растут, не привередливы и спокойно переносят заморозки до -4…-5 °С. Вы можете сеять их всё лето через небольшие промежутки времени, но осень — самая подходящая для них пора.