Что посеять в начале осени, чтобы собрать урожай до зимы?

Выбирая, что посеять ранней осенью для получения позднего урожая, нужно учитывать свою климатическую зону, пишет портал “Ботаничка.ру”. Осенние посевы для получения урожая в этом же сезоне подходят для мест, где осень относительно теплая, а в сентябре если и случаются заморозки, то кратковременные и не ниже -5 °С.

1. Редис

Именно с посева редиса ранней весной стартует дачный сезон. Выращивают его и летом. Но если весной редиска часто бывает водянистой, а летом — горькой, то осенью — она идеальна! Оптимальная температура созревания этого растения — +14…+18 °С, и, как правило, осенью мы получаем самый сочный редис с насыщенным вкусом.

Собирать урожай вкусных редисок можно уже через 20 дней после всходов, если выбрать раннеспелые сорта. Растение устойчиво к заморозкам на почве, поэтому смело высевайте редис в сентябре.

А если использовать теплые грядки для посева, то можно вырастить такой большой урожай осенней редиски, что его хватит до зимы!

Чтобы редис долго хранился, убирайте его в сухую погоду. Необходимо очистить его от ботвы и корешков. Затем хорошо промыть и обсушить корнеплоды так, чтобы они остались слегка влажными, но без следов воды на поверхности. Упакуйте редис в специальные пищевые пакеты с зип-застежкой и положите в прохладное место — холодильник или погреб. Если тщательно придерживаться этих рекомендаций, то редис хорошо сохранится даже до Нового года.

2. Салаты

Салаты не только вкусны, но и богаты необходимыми организму витаминами и микроэлементами. И большинство из них можно высаживать осенью для получения позднего урожая.

Идеальная температура для созревания большинства салатов — +10…+17 °С, время от посева до сбора урожая — от 30 до 60 дней, в зависимости от температуры и длины светового дня. Также учтите, что листовой латук созревает быстрее, кочанному потребуется больше времени.