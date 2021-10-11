Назван идеальный возраст для оформления жилищного кредита

Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов. Многие люди в возрасте до 30 лет отдают предпочтение аренде, поскольку она не влечет за собой долгосрочных обязательств.

Эксперты призвали брать ипотеку до 40-45 лет, поскольку в это время у большинства россиян появляются проблемы с доходами и трудоустройством. Возможные трудности возникают задолго до пенсии, свидетельствует анализ рынка труда и зарплат.

“Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке. В пенсионном возрасте кредит получить сложно — банки неохотно принимают таких клиентов”, — подчеркнула управляющий директор компании “Метриум” Надежда Коркка.

Психолог Дмитрий Синарев подчеркнул, что взятие ипотечного кредита требует взвешенности и ответственности, поскольку он является “настоящим марафонским забегом”. Его стоит брать только при уверенном положении в карьере и крепком здоровье.

“От риска полностью застраховаться невозможно, но в данном случае цель оправдывает потраченные нервы: человек получает в собственность недвижимость, которая во все времена являлась надежной инвестицией”, — заключил Синарев.