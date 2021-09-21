ФОТО | Цены на недвижимость растут, как грибы после дождя. Вот доказательство

Отреновированный жилой дом Ambassador — одно из самых роскошных и бросающихся в глаза зданий в центре Таллинна. Естественно, цены на квартиры в нем соответствуют его расположению и внешнему виду.

Например, трехкомнатная квартира в нем сейчас стоит 429 900 евро, то есть цена за квадратный метр превышает 6000 евро.

Однако один внимательный читатель Delfi заметил, что к одному объявлению о продаже случайно был прикреплен скриншот, на котором осталась старая цена квартиры, по которой она была выставлена на продажу совсем недавно.

Она составляла 399 900 евро, то есть на 30 000 евро дешевле. Таким образом цена за квадратный метр квартиры выросла на 419 евро.

Представитель Endover поблагодарил за то, что им указали на ошибку и пояснил, что это была изначальная цена, но на данный момент цены скорректированы исходя из этапов застройки — и из ситуации на рынке.

На фото ниже показана старая цена квартиры (с портала kv.ee). Новая цена указана в данном объявлении.