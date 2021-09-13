Имущественные отношения супругов и защита общего семейного жилья: что важно знать при вступлении в брак?

Соответствующий выбор пара должна сделать при заполнении заявления о вступлении в брак. Какие имущественные отношения выбрать и как обеспечивается защита жилища, используемого в качестве общего семейного жилья, в случае различных имущественных отношений?

Закон о семье предусматривает три вида имущественных отношений между супругами — общность имущества или совместную собственность, раздельность имущества или раздельное имущество и взаимозачет прироста имущества. Если супруги не выбирают имущественные отношения при подаче заявления о вступлении в брак, с момента вступления в брак к их имущественным отношениям применяется общность имущества. Супруги могут изменить выбранные имущественные отношения во время брачных отношений с помощью нотариально заверенного брачного договора.

При совместной собственности все вещи, приобретенные во время брака, в равной степени принадлежат обоим супругам. Вне зависимости от того, кто купил ту или иную вещь или, кто из супругов ей пользуется. К совместному имуществу относятся средства на счетах обоих супругов, в том числе их заработная плата, вклады, ценные бумаги. Если во время брака супруги покупают жилье, то оно находится в собственности обоих супругов. Это означает, что супруги могут распоряжаться семейным жильем — сдавать в аренду или продавать — только по обоюдному согласию.

Совместная собственность также возникает при общности имущества, если только один супруг берет кредит для приобретения жилья или делает необходимый для этого взнос. Тот факт, что кредит не погашается обоими супругами, а кредитные платежи списываются с банковского счета только одного супруга, не влияет на право собственности.

Совместная собственность не включает имущество, приобретенное одним из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное во время брака бесплатно или по наследству. Это имущество относится к раздельному имуществу этого супруга. Как правило, супруг может совершать сделки с раздельным имуществом без согласия второго супруга.