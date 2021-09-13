Невероятное стечение обстоятельств: из-за маленького долга семья может лишиться двух квартир в Ласнамяэ

В 2009 году Олег Андриянов купил для своей семьи трехкомнатную квартиру на улице Паазику в Ласнамяэ. Он ходатайствовал о кредите без самофинансирования и банк Luminor потребовал дополнительный залог, поэтому с кредитом пришлось связать квартиру его родителей на улице Кивила.

Олег купил квартиру для того, чтобы сдавать ее в аренду, а сам переехал в Лондон. Тем временем у арендаторы возник долг, в связи с которым квартирное товарищество обратилось в инкассо-фирму.

Олег утверждает, что начал прилежно выплачивать долг по графику, но когда осталось лишь 200 евро, квартирное товарищество внезапно обратилось к судебному исполнителю. И вскоре после этого начался процесс принудительной продажи квартиры.

Судьбоносное решение было принято 22 ноября 2018 года. Квартира по адресу Паазику, 9 была выставлена на аукцион. Сложно поверить, что настолько малая задолженность привела к такому исходу. Важный нюанс — на тот момент Олег не имел задолженностей перед банком, поэтому Luminor не был связан с принудительной продажей.