ФОТО | В Хааберсти выбрали самый красивый сад района

По словам хозяйки сада по адресу Пыллумяэ, 9 Ирины Сергеевой сад требует внимания, но приносит много позитивных эмоций. Основную работу по оформлению и уходом за садом выполняет сама хозяйка, но ее супруг Александр по возможности помогает ей в этом. Сад создавался совместными усилиями с 2002 года.

Конкурс на звание самого красивого сада района организовала управа района Хааберсти.

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова цель конкурса была выделить и поблагодарить тех, чьи сады делают район ещё красивее. “Искренне рад, что в районе Хааберсти так много красивых и неповторимых садов и дворов, все они заслуживают признания”, — сказал Сильянов и поблагодарил всех участников конкурса.

“В этом году главный титул завоевал сад по адресу Пыллумяэ, 9, который создавался хозяевами с любовью и заботой в течение 19 лет. В саду расположился розарий, теплица с овощами и тенистый сад, где растут любящие тень растения, также в саду есть место для отдыха”, — рассказал старейшина.