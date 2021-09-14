14.09.2021, 21:30
ФОТО | На месте Дома мебели в Таллинне планируют построить деловой и жилой квартал
EKE
Концерн EKE занимается развитием проекта строительства на углу улиц Теллискиви и Мулла на месте Дома мебели (Mööblimaja) в Пыхья-Таллинне квартала с жилыми и коммерческими площадями. Амортизированное здание мебельного магазина, построенного в 1980 году, планируют снести, передает rus.err.ee.
По сообщениям EKE, в центре нового квартала планируют разбить парк.
На проведенном зимой архитектурном конкурсе владелец квартала Mööblimaja компания Teigel Invest нашла партнера HG Arhitektuur, чей проект под названием “Jalutuskäik” (“Прогулка”) занял первое место. Авторы проекта — Анна Эндриксон, Юри Нигулас, Анастасия Малькова, Андреа Айньярв, Ханно Гроссшмидт и Томоми Хейаши.
Работу, победившую в архитектурном конкурсе, возьмут за основу для составления детальной планировки.
В 2019 году Дом мебели, проработавший 39 лет, закрылся, но в помещениях Mööblimaja продолжил деятельность литовский мебельный магазин, также там появился магазин A1000 Market.