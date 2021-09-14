ФОТО | На месте Дома мебели в Таллинне планируют построить деловой и жилой квартал

На проведенном зимой архитектурном конкурсе владелец квартала Mööblimaja компания Teigel Invest нашла партнера HG Arhitektuur, чей проект под названием “Jalutuskäik” (“Прогулка”) занял первое место. Авторы проекта — Анна Эндриксон, Юри Нигулас, Анастасия Малькова, Андреа Айньярв, Ханно Гроссшмидт и Томоми Хейаши.

Работу, победившую в архитектурном конкурсе, возьмут за основу для составления детальной планировки.

В 2019 году Дом мебели, проработавший 39 лет, закрылся, но в помещениях Mööblimaja продолжил деятельность литовский мебельный магазин, также там появился магазин A1000 Market.