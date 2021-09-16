Как вдохнуть новую жизнь в старый матрас и что нужно учитывать при выборе нового матраса

Новая жизнь старому матрасу с наматрасником



Если кровать неровная и сну мешает межкроватное соединение или старый матрас слишком жесткий, то наматрасник может решить эти проблемы.

“ Наматрасники можно выбрать в соответствии с желаемой функцией и толщиной от 3,5 см до 8 см. Тонкие наматрасники лучше всего подходят для поддержания гигиены и комфорта при неровностях основания кровати. Такие матрасы также удобно брать с собой в поездку, где их можно разместить на кровати или диване. Однако наматрасник средней толщины подходит для улучшения старого матраса, выравнивания стыков кровати и, в случае жесткого матраса, также для смягчения постели. Более толстый наполненный пеной матрас улучшает сон, так как наполнитель матраса адаптируется к телу, обеспечивая расслабление и комфортный сон,“- рассказывает дизайнер интерьера IKEA Элийе Таммекиви.

Она добавила, что наматрасники помогают защитить большой матрас как от пыли, так и от грязи, их также легко проветривать и чистить.

Комфорт — это самое главное при выборе нового матраса



Со временем в матрасе накапливаются пыль и пылевые клещи. За время эксплуатации матрас впитывает около 300 литров пота. Поэтому рекомендуется менять матрасы каждые 8-10 лет.

„В ассортименте IKEA есть матрасы на любой вкус, от самых обычных до самых качественных натуральных материалов. Мы предлагаем матрасы трех типов: матрасы из пенополиуретана, пружинные матрасы и матрасы с пружинными карманами. Однако при выборе матраса вы должны сначала подумать о том, какой твердости матрас вы предпочитаете — средней, жесткой или очень жесткой,“- говорит Таммекиви, добавив, что твердость матраса зависит от того, из пружин ли он, пенополиуретана или латекса, а также от верхнего слоя.