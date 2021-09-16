Как вдохнуть новую жизнь в старый матрас и что нужно учитывать при выборе нового матраса(1)
Новая жизнь старому матрасу с наматрасником
Если кровать неровная и сну мешает межкроватное соединение или старый матрас слишком жесткий, то наматрасник может решить эти проблемы.
“ Наматрасники можно выбрать в соответствии с желаемой функцией и толщиной от 3,5 см до 8 см. Тонкие наматрасники лучше всего подходят для поддержания гигиены и комфорта при неровностях основания кровати. Такие матрасы также удобно брать с собой в поездку, где их можно разместить на кровати или диване. Однако наматрасник средней толщины подходит для улучшения старого матраса, выравнивания стыков кровати и, в случае жесткого матраса, также для смягчения постели. Более толстый наполненный пеной матрас улучшает сон, так как наполнитель матраса адаптируется к телу, обеспечивая расслабление и комфортный сон,“- рассказывает дизайнер интерьера IKEA Элийе Таммекиви.
Она добавила, что наматрасники помогают защитить большой матрас как от пыли, так и от грязи, их также легко проветривать и чистить.
Комфорт — это самое главное при выборе нового матраса
Со временем в матрасе накапливаются пыль и пылевые клещи. За время эксплуатации матрас впитывает около 300 литров пота. Поэтому рекомендуется менять матрасы каждые 8-10 лет.
„В ассортименте IKEA есть матрасы на любой вкус, от самых обычных до самых качественных натуральных материалов. Мы предлагаем матрасы трех типов: матрасы из пенополиуретана, пружинные матрасы и матрасы с пружинными карманами. Однако при выборе матраса вы должны сначала подумать о том, какой твердости матрас вы предпочитаете — средней, жесткой или очень жесткой,“- говорит Таммекиви, добавив, что твердость матраса зависит от того, из пружин ли он, пенополиуретана или латекса, а также от верхнего слоя.
По словам дизайнера интерьера IKEA, матрасы из пенополиуретана больше подходят для детей или молодежи, потому что они более твердые, удерживая позвоночник в правильном положении во время сна. Матрас также адаптируется к положению тела во время сна, обеспечивая равномерное распределение веса и лучшую поддержку. Одним из самых больших преимуществ матрасов из пенополиуретана является то, что рядом лежащие люди, не мешают спать друг другу при движении, что особенно полезно для беспокойных спящих. Все матрасы из пенополиуретана IKEA также имеют тканевые чехлы, которые можно стирать.
“Многие также склонны выбирать пружинные матрасы с карманами, поскольку каждая пружина работает индивидуально, то есть быстро реагирует на движения спящего и хорошо приспосабливается к его телу. Благодаря открытой конструкции пружинные матрасы также не собирают влагу, ” — говоритт специалист IKEA.
При выборе матраса также стоит обращать внимание на верхний слой матраса, его толщину или свойства материалов. Верхний слой обеспечивает дополнительный комфорт, так как он адаптируется к телу и снижает мышечное напряжение. Тем, кто хочет дополнительного комфорта, выбирают так называемые матрасы с зонами комфорта. Этот матрас обеспечивает поддержку тела именно там, где это необходимо — он мягче в области плеч и бедер, жестче в области шеи и поясницы.
“Самое главное, чтобы матрас был удобным для человека. Поэтому приглашаем попробовать матрасы на себе. Например, в магазине стоит попробовать полежать в нормальном положении для сна, попереворачиваться на нем. Только после этого вы сможете самостоятельно оценить, комфортно ли вам на матрасе,“- объясняет дизайнер IKEA. Вашему организму потребуется от одного до трех месяцев, чтобы привыкнуть к новому матрасу.
Она также говорит, что мнение о том, что твердый матрас — более здоровый выбор, постепенно исчезает. Покупатели все чаще выбирают более удобные и мягкие матрасы.
Поддерживайте чистоту с помощью защиты для матраса
Чтобы матрас прослужил и сохранял свои свойства как можно дольше, его износ можно замедлить, используя наматрасники, то есть гипоаллергенные покрытия. Они впитывают пот, предотвращают загрязнение, но позволяют матрасу дышать. Также доступны водонепроницаемые наматрасники, что является особенно удобным решением для тех, у кого есть дети.
“Некоторые наматрасники также помогают поддерживать оптимальную температуру сна. Они содержат крошечные обработанные воском вискозные волокна, которые поглощают излишки тепла при повышении температуры тела и высвобождают его, когда температура снова падает,”- объясняет дизайнер IKEA.