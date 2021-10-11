11.10.2021, 17:50
ФОТО | В Нидерландах построят деревянный небоскреб
Foto: PLP Architecture
В 2025 году в Роттердаме в Нидерландах появится один их самых экологичных деревянных небоскребов. 37-этажное здание с офисами и квартирами протянется ввысь на 140 метров, пишет “Европульс”.
Небоскреб целиком построят из переработанной древесины. Здание визуально будет напоминать башню из настольной игры Дженго.
На крыше небоскреба разместят солнечные батареи, а дождевая вода, попадающая на его крышу, будет собираться с помощью специальной системы и использоваться в технических целях.
Внутри небоскреба высадят множество растений, которые будут естественным образом охлаждать здание.