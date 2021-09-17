ДО и ПОСЛЕ | Ласнамяэ заиграл новыми красками. Около десятка объектов по всему району украсили суперграфикой

Среди объектов, стены которых были украшены суперграфикой — электрощиты, ограды, тепловые подстанции, автобусный павильон и лестница у торгового центра Kotka.

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“Этим летом в рамках инициированного молодежным центром Ласнамяэ проекта “Артнадзор“ ряд объектов в разных уголках нашего района был оформлен с помощью современных произведений суперграфики. Очень приятно, что к сегодняшнему дню при сотрудничестве с местной молодежью появились и новые легальные граффити, делающие облик нашего района более ярким и запоминающимся”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Авторами произведений суперграфики, которые украсили стены и другие объекты Ласнамяэ, стали такие эстонские художники, как Lex Zooz, Михаил Ильин, Владимир Копылов, Андреас Луйгас, объединение художников Spekter, Эмилия Ритсманн, Ильдар Сабиров и Андрей Кедрин. Также в создании легальных граффити приняло участие около полусотни местных ребят.