Недвижимость
20.09.2021, 09:10

Эксперт: снявшим накопления из второй пенсионной ступени не по карману новое жилье в Таллинне

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Unsplash
Рынок недвижимости пока еще не ощутил на себя влияние денежных средств, изъятой частью населения из второй пенсионной ступени, считает главный экономист банка Luminor Тыну Палм.

По оценкам специалистов, количество выставленной на продажу недвижимости за последние месяцы значительно сократилось, и поэтому у тех, кто заинтересован в покупке, меньше выбора, сообщает со ссылкой на “Актуальную камеру” rus.err.ee.

Одна из причин сокращения предложений — снижение новых застроек, вызванное ростом цен на строительные материалы.

В столице сейчас в среднем фиксируют 700 сделок с квартирами в месяц, а для многих из тех, кто вывел свои пенсионные накопления, новая квартира в Таллинне просто не по карману.

“Там средняя выплата была на уровне 8000 евро, но с учетом того, что новая недвижимость, например, двухкомнатная квартира, стоит в центре города где-то 230 тысяч евро, то изъятые деньги идут на покупку квартир вторичного рынка”, — сказал Тыну Палм.

“Если в Таллинне обычно происходит 700-800 сделок с квартирами в месяц, то в первом полугодии в течение нескольких месяцев этот показатель достигал тысячи. Но сегодня эта цифра опять снизилась до 700 квартир. Можно сказать, что рынок недвижимости даже успокоился”, — рассказал исполнительный директор фирмы 1Partner Мартин Вахтер.

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