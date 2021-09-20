Эксперт: снявшим накопления из второй пенсионной ступени не по карману новое жилье в Таллинне

По оценкам специалистов, количество выставленной на продажу недвижимости за последние месяцы значительно сократилось, и поэтому у тех, кто заинтересован в покупке, меньше выбора, сообщает со ссылкой на “Актуальную камеру” rus.err.ee.

Одна из причин сокращения предложений — снижение новых застроек, вызванное ростом цен на строительные материалы.

В столице сейчас в среднем фиксируют 700 сделок с квартирами в месяц, а для многих из тех, кто вывел свои пенсионные накопления, новая квартира в Таллинне просто не по карману.

“Там средняя выплата была на уровне 8000 евро, но с учетом того, что новая недвижимость, например, двухкомнатная квартира, стоит в центре города где-то 230 тысяч евро, то изъятые деньги идут на покупку квартир вторичного рынка”, — сказал Тыну Палм.

“Если в Таллинне обычно происходит 700-800 сделок с квартирами в месяц, то в первом полугодии в течение нескольких месяцев этот показатель достигал тысячи. Но сегодня эта цифра опять снизилась до 700 квартир. Можно сказать, что рынок недвижимости даже успокоился”, — рассказал исполнительный директор фирмы 1Partner Мартин Вахтер.