ФОТО | Осеннее настроение и уют! Смотрите, как украсить сад, террасу или балкон в наступившем сезоне

Наслаждаться цветам в саду и на балконе можно еще до самого конца сентября, если вы найдете место для осенних астр, хризантем, гортензий, вереска и других долгоцветущих растений.

Темными вечерами атмосферу уюта создадут свечи и фонарики.

Балкон еще рано отправлять на зимнюю спячку — там согреют и создадут атмосферу уюта гирлянды и мягкие пледы.

Кабачки и тыквы, прежде чем съесть, можно использовать как отличные яркие декорации.

Осенние венки смотрятся великолепно в интерьере и идеально подходят для украшения дверей.

Если в саду много кустов, деревьев и вьющихся растений, то сад украсит и раскрасит себя сам!

На балконе тоже можно осенью дышать свежим воздухом, завернувшись в теплый плед…

…а еще там можно создать практичный сад и выращивать поздние сорта клубники, помидоров и паприки.

На террасе согреться можно с помощью газовой лампы, места для костра или же даже уличного камина. Возможностей очень много!