ФОТО и ВИДЕО | Новые жилые высотные здания в Хааберсти изменят силуэт Таллинна

Rocca Towers — это жилой и деловой квартал, 4 высотки, 2 парковочных дома и 1 малоэтажное здание, первые два из которых уже готовы, два 18-этажных дома будут сданы летом 2022 года, а четвертое высотное здание — в 2023 году. В общей сложности — 332 квартиры, 4000 м2 коммерческих площадей и 253 парковочных места.

“Благодаря развитию проекта Rocca Towers в Таллинне появится большое количество уникальной жилой и коммерческой недвижимости. Текущие показатели продаж показывают высокий спрос как среди покупателей своего жилья, так и среди инвесторов. К началу строительства 40% площадей во втором высотном здании уже было продано, а цена сделки достигла 4500 евро за квадратный метр, что является значительным показателем для Хааберсти”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “На 17-м и 18-м этажах новых зданий расположены роскошные апартаменты-пентхаусы с двухэтажной планировкой и прекрасным видом. Высота потолков в этих квартирах достигает 5,9 м, а максимальная цена сделки на сегодняшний день превысила 700 000 евро. На нижних этажах здания расположены новые коммерческие площади, которых на сегодняшний день не хватает в этом важном для Таллинна перевалочном пункте”.

Всего в квартале Rocca Towers будут построены 332 квартиры, 4000 м2 коммерческих площадей и 253 парковочных места. Первые два здания были завершены в начале 2021 года, два 18-этажных многоэтажных дома сдадут летом 2022 года, а четвертый высотный дом — в 2023 году. Общий объем застройки квартала составляет 41 181 м².