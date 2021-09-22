ФОТО и ВИДЕО | Новые жилые высотные здания в Хааберсти изменят силуэт Таллинна
Rocca Towers — это жилой и деловой квартал, 4 высотки, 2 парковочных дома и 1 малоэтажное здание, первые два из которых уже готовы, два 18-этажных дома будут сданы летом 2022 года, а четвертое высотное здание — в 2023 году. В общей сложности — 332 квартиры, 4000 м2 коммерческих площадей и 253 парковочных места.
“Благодаря развитию проекта Rocca Towers в Таллинне появится большое количество уникальной жилой и коммерческой недвижимости. Текущие показатели продаж показывают высокий спрос как среди покупателей своего жилья, так и среди инвесторов. К началу строительства 40% площадей во втором высотном здании уже было продано, а цена сделки достигла 4500 евро за квадратный метр, что является значительным показателем для Хааберсти”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “На 17-м и 18-м этажах новых зданий расположены роскошные апартаменты-пентхаусы с двухэтажной планировкой и прекрасным видом. Высота потолков в этих квартирах достигает 5,9 м, а максимальная цена сделки на сегодняшний день превысила 700 000 евро. На нижних этажах здания расположены новые коммерческие площади, которых на сегодняшний день не хватает в этом важном для Таллинна перевалочном пункте”.
Всего в квартале Rocca Towers будут построены 332 квартиры, 4000 м2 коммерческих площадей и 253 парковочных места. Первые два здания были завершены в начале 2021 года, два 18-этажных многоэтажных дома сдадут летом 2022 года, а четвертый высотный дом — в 2023 году. Общий объем застройки квартала составляет 41 181 м².
По словам застройщика, в тщательно спланированном квартале людям будут представлены возможности, которые пока редко встречаются в Эстонии, но пользуются большой популярностью в других странах мира. “На крыше обоих парковочных зданий появятся зоны отдыха с озеленением и детские игровые площадки, рассчитанные как на жильцов домов, так и на клиентов коммерческих площадей. В квартале были тщательно продуманы ландшафт, освещение и озеленение, а также пешеходные дорожки — так, например, от зданий в квартале по пешеходному туннелю можно попасть прямо к торговому центру Рокка-аль-Маре и на автобусную остановку, ведущую в центр города”, — сказал Роберт Лауд.
Квартал Rocca Towers, который включает в себя четыре современных многоэтажных дома, два больших парковочных здания и малоэтажный жилой дом, расположен рядом с новым виадуком Хааберсти, в окружении торговых площадей, спортивных клубов, центров семейных врачей, школ, детских садов и других учреждений. Район также имеет прекрасное транспортное сообщение. Из угловых панорамных окон квартир открывается вид на море, озеро Харку, Таллиннский зоопарк и Какумяэ, а также панораму Старого города, которая останется видна и в будущем, поскольку торговый центр Рокка-аль-Маре и зоопарк сохранят малоэтажную застройку.
По словам главы Endover, эпоха коронавируса поспособствовала тому, что подобные кварталы в Эстонии имеют перспективы и являются новой тенденцией. “Люди все больше ценят удобство, гибкость и экономию времени, которые обеспечивает данная концепция. Среди компаний также наблюдается растущий спрос на покупку, а не только аренду коммерческих площадей, поскольку это вновь рассматривается как инвестиция”, — сказал Лауд.
Ведущий архитектор Расмус Тамме, который также является автором высотных зданий в квартале Маакри, вместе с ARS Projekt разработал эскиз фасада зданий, в котором подчеркиваются вертикальные формы, а балконы волнообразной формы и большие стеклянные поверхности добавляют воздушности постройкам, расположенным вблизи моря. Здания Rocca Towers имеют представительные вестибюли с высокими потолками, а из угловых панорамных окон с прекрасной тепло- и звукоизоляцией, открываются впечатляющие виды. Планировка квартир была разработана известным архитектором интерьеров Ает Пиель. Главный подрядчик, Metropol Ehitus, обеспечивает работой на объекте около 400 человек.
Самая высокая точка второго и третьего зданий Rocca Towers находится на высоте 70 метров над уровнем моря. В новых высотках расположены 2-4-комнатные квартиры со стеклянными балконами особой формы, площадью от 32 до 164 м2 и средней ценой 3500 евро за м2. Из жилых домов есть прямой выход в 3-этажные крытые паркинги, на крышах которых будут также построены зоны отдыха и детская площадка. Коммерческие помещения и офисы площадью 32-1000 м² расположены на первых этажах зданий.