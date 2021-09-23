Ситуация на рынке недвижимости: действительно ли бум закончился?

По словам Танеля Ребане, в первой половине этого года рынок недвижимости действительно был очень активным. “Можно было даже заметить, что был аукцион квартир, на котором покупатель, предложивший самую высокую цену на месте, получал квартиру”, — рассказал он.

Однако ситуация меняется, что подтверждается небольшим снижением объёмов кредитования. “В настоящее время ситуация на рынке недвижимости продиктована предложением, которое значительно ниже, чем, например, в то же время прошлого года. Это означает, что количество выставляемой на продажу недвижимости значительно уменьшилось, и поэтому у тех, кто заинтересован в покупке, выбор меньше”, — сказал Ребане.

Последнее, в свою очередь, сделало покупателей более осторожными, заставило всё взвешивать. “Клиент определённо более бдителен, и задаётся вопросом, разумно ли ему сейчас покупать недвижимость по такой цене. Таким образом, можно сказать, что на данный момент не наблюдается значительного роста, скорее, рынок стабилизируется”, — отметил он.

Грядут новые проекты

Одна из причин, по которой предложений меньше — отсутствие новых проектов. “Сейчас на рынке действительно меньше новых проектов, чем было недавно”, — сказал Ребане. Это, в свою очередь, связано с подорожанием строительных материалов, поэтому сейчас девелоперы более расчётливы и очень хорошо продумывают детали, связанные с каждым проектом.

Тем не менее, в ближайшее время можно ожидать увеличения предложения новых проектов. “На данный момент анализируется, для кого, где и по какой цене строить, тогда новые квартиры обязательно будут выведены на рынок”, — подтвердил Ребане.

Выплаты из второй ступени не обескураживают

Однако будут ли люди, которые сняли деньги со второй пенсионной ступени, также играть свою роль на рынке недвижимости осенью? По словам Танеля Ребане, эти люди уже нашли свой путь на рынок недвижимости и забронировали её заранее.