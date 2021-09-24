ФОТО | Министр образования Лийна Керсна продает дом в живописном местечке. Цена ниже 100 000 евро!

Дом с большим садом находится в самом центре Выру, прямо на берегу озера Тамула и на краю парка Крейцвальда. Участок продается всего за 99 000 евро.

Министр поясняет, что столетний дом нуждается в серьезной реновации, а на текущей должности у нее нет достаточно времени для этого. Она считает, что безответственно оставлять такое красивое здание без ухода, поэтому и решила его продать.

По словам Керсна, деревянный дом не пригоден для жилья и на его снос выдано разрешение. К объявлению о продаже добавлен эскиз проекта.