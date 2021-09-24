24.09.2021, 11:30
ФОТО | Министр образования Лийна Керсна продает дом в живописном местечке. Цена ниже 100 000 евро!(3)
Erakogu
Министр образования и науки Лийна Керсна решил продать дом, который приобрела три года назад в центре Выру.
Дом с большим садом находится в самом центре Выру, прямо на берегу озера Тамула и на краю парка Крейцвальда. Участок продается всего за 99 000 евро.
Министр поясняет, что столетний дом нуждается в серьезной реновации, а на текущей должности у нее нет достаточно времени для этого. Она считает, что безответственно оставлять такое красивое здание без ухода, поэтому и решила его продать.
По словам Керсна, деревянный дом не пригоден для жилья и на его снос выдано разрешение. К объявлению о продаже добавлен эскиз проекта.