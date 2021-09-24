7 главных ошибок: приемы в дизайне интерьера, о которых вы читали и до сих пор используете неправильно
Прием №1. Красьте стены в светлые тона, чтобы расширить пространство
Действительно, светлые тона делают помещение светлее, за счет чего и создается ощущение “воздуха и объема”. А если потолок и стены сливаются, то пространство и вовсе становится “безграничным” — что тоже имеет расширяющий эффект. Но это совершенно не означает, что у стен совершенно не должно быть оттенка.
Как правильно: Выбирая цвет стен для небольшой комнаты, помните, что светлые, пастельные тона и белоснежный белый хороши в залитых солнцем, и главное, не слишком маленьких помещениях, а в миниатюрной комнате таким приемом вы только добьетесь ощущения “хочу домой”. Чтобы избежать этого, добавьте красок в светлый интерьер.
Яркая акцентная стена, наоборот, придаст глубины, а контрастные детали помогут оживить обстановку, не разрушая воздушности.
Совет: Не бойтесь насыщенных цветов: они, хоть и “съедают” свет, зато придают интерьеру глубину и респектабельность, делают помещение солидным и уютным. Камерность — не то же, что теснота. Светлого потолка и пола, плинтусов и наличников будет достаточно. Чтобы комната не казалась слишком темной, позаботьтесь о дополнительных источниках освещения.
Кстати, очень интересно смотрится небольшая комната, окрашенная в темный цвет, вместе с потолком — последний сливается со стенами, его словно и нет вовсе. Такая комната не будет выглядеть легкой и просторной, но и тесной казаться тоже не будет. Темный цвет стен особенно хорош в приватных зонах — спальнях, кабинетах — он мягко обволакивает и расслабляет.
Прием №2. Чтобы скрыть тесноту, подбирайте мебель той же гаммы, что и стены
Логика проста: мебель, которая сливается со стенами, не бросается в глаза. Вы наверняка видели такие почти монохромные интерьеры, где вместо дивана — только его тень, вместо кровати — ее очертания. Да, на картинке чисто белые (или голубые) комнаты выглядят неплохо, особенно маленькие. Но “растворив” всю мебель, мы получаем интерьер, в котором глазу не за что зацепиться.
Как правильно: Используйте прием дозировано. “Растворите” только объемную и функциональную мебель, например, шкаф или кровать, а более мелким легким элементам определите роль “гвоздей”. Яркое кресло или тумбочка, контрастный торшер или стул притянут взгляды и заставят позабыть об окружающей тесноте.
Совет: Позаботьтесь о том, чтобы вокруг таких интерьерных солистов (а их не должно быть больше двух-трех) было достаточно места для восприятия, не загораживайте физическое пространство.
Роль акцента может сыграть картина, панно или цветное пятно на стене. Не бойтесь ярких крупных форм даже в маленьком помещении — если остальной интерьер выдержан в легких тонах и в минималистской стилистике, выразительный акцент только добавит объема и глубины.
Если вы думаете, что подбирать мебель под цвет стен — просто, то заблуждаетесь: шаг в сторону — и получите диссонанс. Даже у белого цвета на разном материале есть свои оттенки.
Боитесь смелых экспериментов? Тогда просто введите в монохромный интерьер один дополнительный яркий цвет, сочетающийся с фоном. Пусть он присутствует в обивке кресел, текстиле, аксессуарах — интерьер сразу станет живее и сплоченнее. И, кстати, не забывайте что в маленьких помещениях легче всего выглядит мебель на ножках.
Прием №3. Избегайте крупных паттернов в небольших помещениях, чтобы не усилить эффект тесноты
Это правило совершенно справедливо, когда речь идет о ярких, многоцветных, плотных рисунках — они действительно “сжимают” помещение, поскольку устремлены к зрителю. С другой стороны, мелкий убористый цветок или тонкая, но насыщенная полоска тоже “съедят” пространство. Ведь дело не столько в размере рисунка, сколько в его плотности и многоцветности.
Как правильно: Тонкий графичный рисунок, с редко расположенными элементами даст интерьеру больше воздушности и легкости, чем даже однотонная раскраска: контраст здесь — синоним объема. Рисунок не обязательно должен быть на белом фоне, подойдет и темный. Главное — тонкость линий, контраст и интервал. Тогда “воздух” между элементами принта войдет в помещение.
Все вышесказанное касается и полосатых обоев: широкие контрастные полосы, чередующие светлый и темный тон, раздвинут границы помещения, в то время как обои в плотную насыщенную полоску без “воздуха” сделают его теснее.
Прием №4. Сделайте одну стену акцентной, чтобы придать интерьеру глубины
Если вы хотите благотворно повлиять на визуальное восприятие пространства, выбирайте контрастные решения. Полоска по соседству с цветочным принтом той же расцветки, может, и внесет некоторое разнообразие в интерьер, но не повлияет на расстановку акцентов и глубину. Объем создают именно контрастные решения: светлые стены — темный акцент, бледная пастель — яркая краска, однотонная стена — броский узор.
Как правильно: Подумайте, какую именно стену стоит сделать акцентной. Желаемый эффект зависит не только от узора и цвета, но и от расположения такой стены.
Темная акцентная стена будет казаться ближе к смотрящему. При этом, боковые стены — наоборот, визуально раздвинутся. Этот интересный оптический эффект работает и в обратную сторону. Светлая акцентная стена на фоне плотных по цвету стен будто бы отодвинется, вытягивая пространство вслед за собой.
Точно так же будут работать и прочие контрасты: теплые, яркие цвета, насыщенные, густые узоры будут приближать стену, а прохладные разбеленные тона, легкие тонкие рисунки или одноцветные решения — отдалять.
Если в узком светлом помещении выделить цветом одну из длинных стен, комната будет казаться еще уже и длиннее. В этом случае темной должна быть узкая, торцевая стена, расположенная дальше от входа. Часто эта роль достается стене с окном, пусть вас это не смущает. Напротив, можно сделать акцент при помощи занавесок. Если же хочется выделить именно длинную стену, выбирайте инверсию — темные стены и светлый акцент.
Не забывайте, что эффективность этого метода зависит от угла зрения. Если вы хотите повлиять на восприятие комнаты от входа, акцентируйте противоположную от двери стену. Если вам важно, чтобы комната выглядела просторнее для человека, сидящего на диване (лежащего на кровати), отдаляйте стену напротив сидящего (лежащего).
Совет: Не пытайтесь “нагрузить” выделенную стену функционалом — у нее особое предназначение. Возле такой стены можно разместить один крупный предмет мебели (диван, комод или кровать), или поставить несколько небольших (кресла, тумбы, светильники), но позаботьтесь о том, чтобы вокруг этих предметов оставалось много свободного пространства — важно, чтобы сами они воспринимались частью декоративного решения.
Прием №5. Повесьте зеркало, чтобы снять эффект глухой стены
Прием с зеркалом — палочка-выручалочка для дизайнеров, но и он может дать сбой. К примеру, если вы поместите ростовое зеркало на стену в торец длинного узкого коридора, чтобы пустить воздух в закрытое тесное помещение, то получите другую проблему: коридор визуально станет еще уже и длиннее.
Как правильно: В этом случае зеркала правильно размещать на длинных стенах. Да, смотреться в них будет неудобно, и отражаться там, вроде бы, нечему, но, если вы дополните композицию подсветкой, зеркало на стене будет отражать свет, а пространство в целом станет объемнее и светлее.
Оптимальный вариант размещения зеркала в коридоре: напротив широкого дверного проема. Отражающая поверхность работает на два помещения, привнося в узкий проход свет и объем из комнаты, и “уничтожая” глухую стену при взгляде из гостиной.
Учитывайте что именно будет отражать ваше зеркало. Плохо, если пыльный угол или глухую стену, хорошо — если источник света (в том числе, окно) и большую часть пространства комнаты.
Прием №6. Используйте глянцевые поверхности, чтобы сделать помещение светлее
Глянец отражает свет, множит блики и добавляет в пространство объем. Но и недостатки у него — “зеркальные”: пространство становится “холоднее”.
Как правильно: Чтобы избежать нежелательного эффекта, уравновешивайте глянцевые поверхности теплыми матовыми фактурами. В качестве визуального “утеплителя” хорошо работают натуральные древесные фактуры. Получается интересный и ненавязчивый контраст.
В качестве “генератора бликов” на кухне советуем использовать кухонный фартук, металлический абажур или блестящую вытяжку — те места, которые вы нечасто трогаете руками. И вам не придется тратить время, стирая отпечатки пальцев с глянцевой поверхности.
В целом, правила комбинирования просты: глянцевые фасады — матовые фартук и столешница, отделка и аксессуары. Матовые фасады — глянцевый декор.
Чем больше площадь глянцевой поверхности, тем громче она звучит в интерьере. Чтобы сохранить уют, выдерживайте баланс. Например, блестящую дверь шкафа уравновешивают матовые обои песочного оттенка.
Пустить свет в интерьер можно ненавязчиво, используя аксессуары с глянцевыми поверхностями — керамические вазы, серебряные подсвечники, фотографии под стеклом, прозрачные пластиковые стулья, светильники с подвесками. Фрагменты блестящей фактуры выполнят светоотражающую роль даже лучше, чем одна большая блестящая поверхность. И никакого холодного шика.
Натяжной потолок — это самая распространенная рекомендация по визуальному увеличению высоты помещения. Прием действительно работает, только вот будет ли в такой комнате уютно? Компромиссное решение — более мягкие полуглянцевые поверхности: бликуют, но не выступают в роли зеркала.
Прием №7. Используйте многочисленные источники света, чтобы добавить помещению объема
Этот мудрый совет часто трактуют так: вместо люстры вставим в потолок множество точечных светильников. Во-первых, такая иллюминация бессмысленна — она не заменит грамотного локального освещения. Во-вторых, не все лампы дневного света, галогеновые или люминисцентные, формируют неприятную холодную атмосферу. Особенно, если свет — прямой, направленный.
Как правильно: В жилом помещении более уместны источники рассеянного света — светильники с абажурами и плафонами, люстры и бра — то, что дает мягкий рассеянный теплый свет. Именно он, заполняя помещение, создаст визуальный объем.
Используйте не только потолочное освещение — подключайте к этому процессу стены, мебель и даже пол. Напольные светильники, торшеры, настольные лампы с абажурами — все будет уместно. Использовать на стенах яркий направленный свет можно только направляя его на саму стену — к примеру, чтобы осветить картину, вазу или фотографию.
Впрочем, и направленный свет в помещении необходим — в рабочих зонах, где нужна дополнительная подсветка — у письменного стола, над рабочей зоной кухни или обеденным столом. Но и в этом случае лучше обойтись без холодных официозных спотов, используя более “домашние” варианты — настольные лампы, встроенную подсветку или светильники на длинных подвесах. Если вы хотите использовать модные “голые” лампы, позаботьтесь о том чтобы они светили старомодным “желтым” светом.