7 главных ошибок: приемы в дизайне интерьера, о которых вы читали и до сих пор используете неправильно

Прием №1. Красьте стены в светлые тона, чтобы расширить пространство

Действительно, светлые тона делают помещение светлее, за счет чего и создается ощущение “воздуха и объема”. А если потолок и стены сливаются, то пространство и вовсе становится “безграничным” — что тоже имеет расширяющий эффект. Но это совершенно не означает, что у стен совершенно не должно быть оттенка.

Как правильно: Выбирая цвет стен для небольшой комнаты, помните, что светлые, пастельные тона и белоснежный белый хороши в залитых солнцем, и главное, не слишком маленьких помещениях, а в миниатюрной комнате таким приемом вы только добьетесь ощущения “хочу домой”. Чтобы избежать этого, добавьте красок в светлый интерьер.

Яркая акцентная стена, наоборот, придаст глубины, а контрастные детали помогут оживить обстановку, не разрушая воздушности.

Совет: Не бойтесь насыщенных цветов: они, хоть и “съедают” свет, зато придают интерьеру глубину и респектабельность, делают помещение солидным и уютным. Камерность — не то же, что теснота. Светлого потолка и пола, плинтусов и наличников будет достаточно. Чтобы комната не казалась слишком темной, позаботьтесь о дополнительных источниках освещения.

Кстати, очень интересно смотрится небольшая комната, окрашенная в темный цвет, вместе с потолком — последний сливается со стенами, его словно и нет вовсе. Такая комната не будет выглядеть легкой и просторной, но и тесной казаться тоже не будет. Темный цвет стен особенно хорош в приватных зонах — спальнях, кабинетах — он мягко обволакивает и расслабляет.

Прием №2. Чтобы скрыть тесноту, подбирайте мебель той же гаммы, что и стены

Логика проста: мебель, которая сливается со стенами, не бросается в глаза. Вы наверняка видели такие почти монохромные интерьеры, где вместо дивана — только его тень, вместо кровати — ее очертания. Да, на картинке чисто белые (или голубые) комнаты выглядят неплохо, особенно маленькие. Но “растворив” всю мебель, мы получаем интерьер, в котором глазу не за что зацепиться.