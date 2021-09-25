Экономист: быстрый рост цен снизил доступность квартир в Таллинне

Исключительно высокий спрос на новое жилье, на который строительство не могло отвечать такими же темпами, привёл к дисбалансу между спросом и предложением и ускорил рост цен на новые квартиры. Однако большинство сделок по новым квартирам совершается на основе прежних соглашений, поэтому рост цен на новостройки ещё не отражён в статистике второго квартала, и эти сделки попадут в статистику после завершения строительства. Таким образом, более высокий рост цен будет постепенно отражаться в статистике позже. Значение индекса доступности квартир во втором квартале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но с учётом того, что сделки с новыми квартирами добавляются в статистику с опозданием, доступность фактически ухудшилась.

На данный момент мы также видим гораздо меньшую, чем обычно, долю новых проектов в статистике сделок — во втором квартале доля сделок с новыми квартирами составила 18%. Для сравнения, соответствующая доля до пандемии составляла в среднем почти 30%, а во втором квартале прошлого года — 36%.

Доступность квартир, скорее всего, ухудшится

Количество квартир в новостройках в первом полугодии снизилось, поэтому цены на новые квартиры продолжали расти. Сегодняшние цены предложения увеличились на 15–20% по сравнению с ценами предложения предыдущего этапа того же проекта. Однако количество жилых помещений, строительство которых началось в течение полугодия — самое большое с тех пор, как одиннадцать лет назад стала публиковаться соответствующая статистика.