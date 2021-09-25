Чтобы дом не превратился в морозилку, а батут не улетел на юг: как подготовить дом к зиме?

Печи необходимо осматривать

Если дымоходы, очаги и отопительная техника в порядке, ваша жизнь будет теплее, а на душе станет спокойнее. Каждые пять лет печи, плиты и дымоходы должен проверять и чистить сертифицированный трубочист, в остальное время владелец дома может делать это сам. Перед наступлением холодов необходимо проверить и другие системы отопления, а также водоснабжение и трубопроводы и, при необходимости, заказать ремонт и техническое обслуживание.

Дымовой датчик должен быть исправен, а в домах с печными отоплением должен быть установлен датчик угарного газа

Помимо регулярных проверок дымовых датчиков, также необходимо проверять состояние домашних огнетушителей. По рекомендации Спасательного департамента дома стоит иметь шестикилограммовый пенный или порошковый огнетушитель и противопожарное одеяло. С 1 марта 2021 года датчик угарного газа является обязательным в зданиях с дровяной печью, плитой или камином, где он должен быть установлен не позднее 1 января 2022 года.

Опасные деревья необходимо срубить, а ветви обрезать

Чтобы минимизировать ущерб от штормов, рекомендуется обрезать с деревьев высохшие ветви, которые могут сломаться от ветра, подвергая опасности людей, здания или другое имущество. Разумеется, опасные деревья должны быть срублены. Упавшее на соседний участок дерево может повлечь за собой большие расходы. Даже если страховка покрывает потерпевшему ущерб, собственнику “виновного” соседнего имущества позднее могут быть предъявлены претензии.

Незакрепленные вещи следует убрать с улицы под крышу

Грядут осенние бури — все незакрепленные садовые принадлежности и мебель нужно убрать в закрытую кладовку. Батут в крайнем случае можно оставить во дворе, но он должен быть надежно прикреплен к земле, иначе вполне может отправиться в полет. Ветер также может подхватить легкие строительные материалы и другие незакрепленные предметы.

Дачу следует надежно запереть и отключить там воду

Если на зиму вы уезжаете с дачи, окна и двери должны быть надежно закрыты, а незакрепленные предметы необходимо убрать с улицы. Также следует слить воду из бойлеров и труб, чтобы с наступлением морозов они не лопнули. Воду рекомендуется отключать, даже уезжая на длительный срок из своего основного жилища. Обязательно стоит подумать об установке на даче сигнализации, чтобы отпугнуть незваных гостей.