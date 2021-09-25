ФОТО | “Ясное небо”: назван самый модный цвет 2022 года

“Ясное небо” станет ведущим цветом в бренде красок Dulux. В изучении главных тенденций участвовали специалисты по колористике AkzoNobel и эксперты по дизайну.

“Ясное небо” станет символом природы, ощущения свободы, которого многим не хватало во время пандемии. За период самоизоляции в бетонных стенах люди соскучились по свежему воздуху, чувство которого поможет восполнить в интерьере этот голубой цвет.

“Ясное небо” можно использовать в отделке любого помещения: кухни, гостиной, спальни, кабинета или столовой. Кроме того, AkzoNobel показали примеры четырех цветовых решений с оттенком грядущего года — “Мастерская”, “Оранжерея”, “Студия” и “Салон”.

Эксперты предлагают сочетать голубой с оранжево-персиковыми, зелеными, розовыми, желтыми оттенками и другими палитрами.

Такие сочетания создадут в доме легкую, непринужденную и свежую атмосферу уюта.

Ранее американская компания PPG также объявила оттенок 2022 года. Им стал “Оливковая ветвь” — серо-зеленый цвет.