Без гвоздей и дыр: как и что можно крепить на стену, не повредив ее
Сажаем на клей
Старый добрый клей, пусть и немного осовремененный, по-прежнему весьма востребованная и очень неплохая штука. С его помощью можно прикрепить, например, такой модный элемент интерьера как потолочный плинтус.
Для этого вам понадобятся полимерный клей для потолочных изделий, непосредственно сам плинтус, измерительная рулетка, нож с выдвижным сегментированным лезвием, маркер.
Для начала тщательно измерьте периметр потолка с помощью рулетки и подсчитайте, как лучше всего нарезать плинтус, чтобы отходы были минимальными. Отрежьте лишнее с помощью ножа и угольника, чтобы швы между отрезками плинтуса были аккуратными.
Как частенько оказывается на практике, все углы в комнате хотя бы на полградуса, но отличаются. Поэтому отрезки плинтуса для стыковки в углах лучше подгонять по месту. Поднявшись к потолку, поднесите два отрезка друг к другу. Оцените визуально, под каким углом необходимо обрезать концы, чтобы они хорошо состыковались. Если после первой попытки зазор наверху или внизу оказался слишком большим, сделайте в нужных местах отметки маркером и обрежьте край по меткам. Продолжайте подгонку, пока не получите идеальный стык.
Равномерно нанесите клей на прилегающие поверхности. Не забудьте, что если в комнате смонтирован подвесной потолок, то клей наносят только на одну поверхность, прилегающую к стене.
Поднимите к потолку плинтус и равномерно надавите на него, стараясь избегать перекоса.
Не волнуйтесь и не торопитесь, клей прочно схватывается в течение одного часа, и у вас точно есть несколько минут на корректировку. Выступившие излишки клея можно удалить влажной губкой.
Полностью он высохнет через двадцать четыре часа.
Клейкое дело
Еще один неплохой вариант это лента из вспененного полиэтилена с двусторонним клеевым акриловым слоем. С ее помощью можно приклеить на стену, например, зеркальное панно.
Для этого вам понадобится непосредственно сама зеркальная плитка, монтажная клейкая лента, универсальное чистящее средство для всех видов поверхностей и нож с выдвижным сегментированным лезвием.
С помощью ножа отрежьте от мотка ленты два коротких отрезка. Точная длина отрезков зависит от размеров плитки и не должна быть меньше 3-4 сантиметров. Отделите защитную пленку с одной стороны ленты и прикрепите отрезок к задней стороне плитки. Разгладьте ленту пальцами. Как правило, рекомендовано размещать клейкую ленту по 4 углам.
Смочите салфетку небольшим количеством чистящего средства и тщательно протрите поверхность стены, подождите, когда протертое место высохнет. Приложите плитку к стене и аккуратно надавите ладонями с двух сторон. Старайтесь тщательно рассчитать усилие, чтобы оно не было чрезмерным.
Такую же ленту можно использовать для крепления более крупных и тяжелых зеркал. Обычно для надежной фиксации ее чередуют полосами разной длины от верхнего края зеркала к нижнему, чтобы обеспечить максимальное сцепление верхней части с поверхностью. Допустимо также размещение полос в шахматном порядке.
Пристегиваем на застежки
Если у вас в доме есть напечатанные фотографии, их можно вставить в рамку и повесить на стену при помощи самоклеящихся пластиковых застежек. Приспособление способно удержать на стене рамку весом до 2 килограммов, и при желании ее можно перевесить в другое место, не оставив следов.
Для этого вам понадобятся пластиковые застежки для картин, спирт, салфетка из микрофибры.
Сначала осмотрите поверхность стены, потому что монтажный клей, нанесенный на рабочую поверхность застежек, предназначен для работы с гладкими и невпитывающими поверхностями. К примеру, если стена отделана декоративной штукатуркой, обеспечить надежное крепление рамки с помощью застежек не удастся.
Затем увлажните салфетку небольшим количеством спирта и очистите стену и заднюю сторону рамки легкими круговыми движениями. Не стоит использовать вместо спирта бытовые чистящие средства.
В стандартной упаковке находятся три пары полосок. Возьмите в руку одну пару и крепко сдавите полоски пальцами. Вы услышите характерный звук, похожий на щелчок или хруст, — это значит, что застежка готова к монтажу.
Снимите защитную полоску с одной стороны и приложите рабочую поверхность с клеевым слоем к краю рамки сзади. Затем приклейте с другой стороны вторую застежку. Если рамка большая и тяжелая, сделайте второй ряд креплений, отступив от нижнего края рамки вверх примерно на треть общей высоты. Это позволит надежнее закрепить рамку на стене.
Отделите защитные полоски от застежек и на 30 секунд крепко прижмите рамку к стене. Застежки надежнее приклеятся к стене, если снять рамку на 1 час. Чтобы не отделить застежки от стены, необходимо потянуть за нижние углы. Удалив рамку, крепко прижмите каждую полоску к стене и удерживайте в течение 30 секунд. Старайтесь нажимать так, чтобы одновременно воздействовать на всю полоску.
Через час аккуратно приложите рамку к стене так, чтобы части застежек совпали. Снова крепко прижмите рамку к стене, по очереди усиливая нажим в точке крепления, пока каждая пара не защелкнется и не зафиксируется.
Разумеется, не у всех в доме имеются указанные материалы, но их можно заказать с доставкой, как и много других инструментов и декоративных элементов для ремонта, которые помогут преобразить интерьер и занять домочадцев на период карантина.