Без гвоздей и дыр: как и что можно крепить на стену, не повредив ее

Сажаем на клей

Старый добрый клей, пусть и немного осовремененный, по-прежнему весьма востребованная и очень неплохая штука. С его помощью можно прикрепить, например, такой модный элемент интерьера как потолочный плинтус.

Для этого вам понадобятся полимерный клей для потолочных изделий, непосредственно сам плинтус, измерительная рулетка, нож с выдвижным сегментированным лезвием, маркер.

Для начала тщательно измерьте периметр потолка с помощью рулетки и подсчитайте, как лучше всего нарезать плинтус, чтобы отходы были минимальными. Отрежьте лишнее с помощью ножа и угольника, чтобы швы между отрезками плинтуса были аккуратными.

Как частенько оказывается на практике, все углы в комнате хотя бы на полградуса, но отличаются. Поэтому отрезки плинтуса для стыковки в углах лучше подгонять по месту. Поднявшись к потолку, поднесите два отрезка друг к другу. Оцените визуально, под каким углом необходимо обрезать концы, чтобы они хорошо состыковались. Если после первой попытки зазор наверху или внизу оказался слишком большим, сделайте в нужных местах отметки маркером и обрежьте край по меткам. Продолжайте подгонку, пока не получите идеальный стык.

Равномерно нанесите клей на прилегающие поверхности. Не забудьте, что если в комнате смонтирован подвесной потолок, то клей наносят только на одну поверхность, прилегающую к стене.

Поднимите к потолку плинтус и равномерно надавите на него, стараясь избегать перекоса.

Не волнуйтесь и не торопитесь, клей прочно схватывается в течение одного часа, и у вас точно есть несколько минут на корректировку. Выступившие излишки клея можно удалить влажной губкой.

Полностью он высохнет через двадцать четыре часа.

Клейкое дело

Еще один неплохой вариант это лента из вспененного полиэтилена с двусторонним клеевым акриловым слоем. С ее помощью можно приклеить на стену, например, зеркальное панно.